توروب يكشف عن أهدافه مع الأهلي ورؤيته لتطوير قطاع الناشئين

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أهدافه مع القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لتطوير قطاع الناشئين. 

تصريحات ييس توروب 

وقال توروب، في تصريحات تلفزيونية: إن حضوره إلى الأهلي جاء من أجل الفوز وتحقيق الطموحات، موضحا: أعلم أنني أتيت إلى هنا من أجل الانتصارات، أنا مدرب طموح، وحتى في المباريات التي لا يكون الفوز فيها هو الهدف الأساسي، أحرص على منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للتعرف عليهم عن قرب، ومعرفة مدى قوة الجيل الجديد وقدرته على تمثيل الفريق الأول مستقبلا.

وتحدث المدير الفني لـ الأهلي عن تطور مستوى أشرف بن شرقي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن اللاعب استعاد جزءا كبيرا من مستواه، مشيرا إلى أن التواصل مع اللاعبين لا يقل أهمية عن الجانب الفني، وقال: الفضل يعود لبن شرقي في استعادة مستواه، أنا أركز على التعرف على شخصية اللاعب بقدر اهتمامي بأدائه داخل الملعب، وبدأت في الحديث مع اللاعبين من أجل إخراج أفضل ما لديهم، وبن شرقي استجاب للتعليمات وتطور بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية.

أهداف توروب مع الأهلي 

وأوضح توروب أن من بين أهدافه الأساسية مع الأهلي، إلى جانب الفوز بالألقاب، العمل على بناء أكاديمية قوية تفرز لاعبين مميزين للفريق الأول، مضيفا: الجماهير تسعد عندما ترى أبناء النادي يشاركون مع الفريق الأول، وفي المباراة الأخيرة تواجد معنا 6 أو 7 لاعبين صغار، وبعضهم شارك للمرة الأولى، وهذا أمر مهم بالنسبة لي وللنادي.

