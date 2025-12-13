الأحد 14 ديسمبر 2025
توروب: تاريخ الأهلي والمنافسة على البطولات وراء قبولي تدريب القلعة الحمراء

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل وكواليس مفاوضاته مع إدارة القلعة الحمراء قبل توليه المهمة الفنية، مؤكدًا أن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد مفاوضات امتدت لعدة أسابيع.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، في تصريحات تليفزيونية: إن مفاوضات الأهلي معه بدأت قبل توقيع العقود بنحو أربعة أسابيع، موضحا أن العرض وصل في البداية إلى وكيله، وأنه كان على دراية مسبقة بتاريخ النادي وقيمته الكبيرة، إلا أن الوصول إلى اتفاق نهائي احتاج لبعض الوقت لمناقشة جميع التفاصيل.
 

وأضاف المدير الفني للأهلي أن أسامة هلال، عضو الجهاز الإداري، تواجد في كوبنهاجن أكثر من مرة من أجل التفاوض مع وكلائه، إلى أن تم الاتفاق في النهاية على توليه القيادة الفنية للفريق.

وأشار توروب إلى أن معرفته بتاريخ الأهلي ومكانته الكبيرة على المستويين الإفريقي والإقليمي لعبت دورًا مهمًا في اتخاذ قراره، مؤكدا أن طموحه كمدرب يتوافق مع طبيعة النادي الذي ينافس دائمًا على البطولات ولا يقبل سوى الفوز.

 وقال: أحب العمل تحت الضغط، والأهلي نادٍ يسعى دائمًا لحصد الألقاب، وهذا يتماشى مع شخصيتي وطموحي.

وتطرق المدرب الدنماركي إلى علاقته بجماهير الأهلي، مؤكدا أنه منذ وصوله قبل شهرين فقط، يلمس دعم جماهيري كبير في كل مكان يتواجد فيه، مشيرا إلى أن تفاعل الجماهير ورغبتهم في التقاط الصور معه يعكس مدى شعبية النادي وقيمته الكبيرة.

وأوضح توروب أن وجود الجماهير بكثافة في المباريات يمنحه إحساس خاص  يشبه الأجواء التي اعتاد عليها خلال عمله في الدوري الألماني، مؤكدا أنه يعشق اللعب وسط حضور جماهيري كبير لما له من تأثير إيجابي على اللاعبين والجهاز الفني.

توروب يكشف كيفية اختيار جهازه المعاون

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بالكشف عن أنه أجرى مناقشات موسعة مع رئيس النادي قبل تولي المهمة، من أجل فهم طبيعة العمل وآليات اتخاذ القرار داخل المنظومة، مشيرا إلى أنه اصطحب معه بعض أفراد الطاقم الفني من أوروبا، مع التأكيد على أهمية وجود عناصر من داخل النادي لمساعدته على فهم الثقافة الجديدة، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه وليد صلاح الدين في دعمه والتأقلم مع الأجواء داخل الأهلي.

