كواليس اجتماع رئيس برشلونة مع وكيل ليفاندوفسكي لحسم مستقبله

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اجتماع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع بيني زهافي وكيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يوم السبت الماضي في أحد فنادق برشلونة، لمناقشة مستقبل اللاعب.

وجاء الاجتماع في وقت حساس قبل أشهر قليلة من انتهاء عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في الصيف المقبل.

مستقبل ليفاندوفسكي

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، لم يُحسم مستقبل ليفاندوفسكي بعد، حيث تشير المعلومات الأخيرة إلى أن إدارة برشلونة لا تستبعد تقديم عرض لتجديد عقد المهاجم لموسم إضافي، شرط أن يكون أداؤه متوافقًا مع توقعات النادي.

وكشفت أن الاجتماع الأخير، الذي استمر نحو ساعتين، عُقد في جناح الرئاسة بأحد الفنادق الكبرى في برشلونة لتجنب أي متابعة من الصحافة أو الجماهير، وتم خلاله مناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها مستقبل المهاجم البولندي.

وأكد زهافي خلال اللقاء رغبة ليفاندوفسكي في البقاء موسما آخر في برشلونة، موضحا أن اللاعب يشعر بأنه في أفضل حالاته ولديه الحافز للاستمرار في النادي الكتالوني.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن عوامل شخصية وعائلية للاعب تلعب دورًا مهمًا في قراره، حيث تمتلك زوجته عدة مشاريع تجارية في المدينة، من بينها صالة رياضية يداوم ليفاندوفسكي على زيارتها بانتظام، ما يعزز ارتباطه الشخصي والعائلي بمدينة برشلونة.

على صعيد النادي، يرى برشلونة أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المهاجم، ويفضل مراقبة أدائه خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأمل برشلونة أن يعود ليفاندوفسكي ليكون حاسمًا ويقدم أداءً على مستوى المواسم السابقة، حيث سجل أرقامًا مميزة بلغت 33 و26 و38 هدفًا على التوالي، وهو المستوى الذي يتوقعه النادي منه.

وفي هذا الإطار، سيتم تقييم أداء ليفاندوفسكي مباراة بعد أخرى، إذ يعتمد تفعيل الموسم الاختياري في عقده على مستواه حتى نهاية الموسم.

ورغم أن رحيل ليفا يمنح النادي مرونة مالية كبيرة، إلا أن وجود لاعب بمواصفات النجم البولندي يضيف قيمة مهمة سواء على أرض الملعب أو داخل غرفة الملابس.

