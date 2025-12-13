بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على طريق بحيرة قارون

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، أحمد محمد كامل (16 سنة)، يوسف صلاح طه (16 سنة)، سيد مصطفى محمد حسين (57 سنة)، إبراهيم محمد فتح الباب (47 سنة)، مصطفى محمد عبد الوهاب (23 سنة)، ومصاب مجهول الهوية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتراوحت الإصابات بين كدمات ونزيف على المخ، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وبعد توقف جزئي للحركة المرورية على جانبي الطريق، تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وانتظمت الحركة على الطريق أمام السيارات.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولى التحقيق.

