الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط عاطل بالفيوم ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا للعلاج بالطب البديل

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة مكبرة على المنشأة الطبية، بمركز الفيوم، للتأكد من جودة وسلامة الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من استخدام أدوية مسجلة بوزارة الصحة والسكان، ومنع تداول الأدوية المهربة أو مجهولة المصدر.

التحفظ على مركز للعلاج بالطب البديل

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط عاطل بقرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، ينتحل صفة طبيب، ويدير مركزا طبيا للحجامة والطب البديل ويجري جلسات علاجية للمرضى، بدون ترخيص من نقابة الأطباء، كما أنه غير حاصل على مؤهل دراسي يؤهله للعمل، وتم مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في المركز، وغلق المركز لأنه غير مرخص ويديره منتحل صفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

حملات هيئة الدواء علي الصيدليات ومخازن الأدوية

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، وادارة العلاج الحر، ضبطت خلال الأسبوع الماضي شاب حاصل على بكالوريوس تجارة، ويوقع الكشف على المرضى بإحدى الصيدليات بقرية ترسا، وضبطت بالصيدلية  284 عبوة ادوية بشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما ضبطت بصيدلية أخرى 480 صنف أدوية بشرية منتهية الصلاحية، وصيدلية ثالثة تلاعبت في أسعار الدواء.

حضور متوسط مع الساعة الأولى لانتخابات نادي محافظة الفيوم

الحماية المدنية بالفيوم تواصل جهودها لانتشال 3 جثامين لمنقبين عن آثار

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع بالشمع الأحمر لعدد ٣ صيدليات لعدم وجود طبيب صيدلي لإدارة وتشغيل الصيدلية بناحية ترسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة العلاج الحر الأجهزة الأمنية الاجراءات القانون الاجراءات القانونية الدواء المصرية الخدمة المقدمة للمواطنين الصحة والسكان هيئة الدواء المصرية غير صالحة للاستخدام الادمى مجهولة المصدر محافظة الفيوم مسجله بوزارة الصحة وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

صحة الشرقية تشمع مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص ويديره طالب

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

الأكثر قراءة

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

أفشة يعتذر للجماهير المصرية بعد وداع كأس العرب

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

مضطرب نفسيًّا يطعن شخصين داخل مسجد الحديد والصلب في الإسكندرية

بشرى تحسم الجدل حول "فيديو الارتباط": قديم والشخص مجرد صديق مقرب

أول تعليق من أحمد سليمان بعد أزمة بنتايك مع الزمالك

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

كيف نشكر الله على نعمة المطر؟ مفتي الجمهورية يوضح

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads