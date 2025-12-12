ضبط عاطل بالفيوم ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا للعلاج بالطب البديل

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة مكبرة على المنشأة الطبية، بمركز الفيوم، للتأكد من جودة وسلامة الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من استخدام أدوية مسجلة بوزارة الصحة والسكان، ومنع تداول الأدوية المهربة أو مجهولة المصدر.

التحفظ على مركز للعلاج بالطب البديل

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط عاطل بقرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، ينتحل صفة طبيب، ويدير مركزا طبيا للحجامة والطب البديل ويجري جلسات علاجية للمرضى، بدون ترخيص من نقابة الأطباء، كما أنه غير حاصل على مؤهل دراسي يؤهله للعمل، وتم مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في المركز، وغلق المركز لأنه غير مرخص ويديره منتحل صفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

حملات هيئة الدواء علي الصيدليات ومخازن الأدوية

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، وادارة العلاج الحر، ضبطت خلال الأسبوع الماضي شاب حاصل على بكالوريوس تجارة، ويوقع الكشف على المرضى بإحدى الصيدليات بقرية ترسا، وضبطت بالصيدلية 284 عبوة ادوية بشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما ضبطت بصيدلية أخرى 480 صنف أدوية بشرية منتهية الصلاحية، وصيدلية ثالثة تلاعبت في أسعار الدواء.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع بالشمع الأحمر لعدد ٣ صيدليات لعدم وجود طبيب صيدلي لإدارة وتشغيل الصيدلية بناحية ترسا.

