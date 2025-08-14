إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة سوزوكي، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية قصر الباسل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والطوارئ الي مكان البلاغ، وتبين أن بسبب السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين، ما تسبب في وقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

