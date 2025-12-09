الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

مصرع طفل وإصابة صديقه صعقا في حظيرة مواشي بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو
لقي طفل من قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم مصرعه وأصيب صديقه، بسبب تعرضهما لصعق  كهربائي، داخل حظيرة للمواشي، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل صعقا وإصابة زميله

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع الطفل  "م.ا.ع" 12 سنة ومقيم بقرية سيلا، وإصابة صديقه "س.ع.م"، 13وسنة، ويقيم بنفس القرية بدائرة المركز. وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبحسب التحريات التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وقادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والفيوم الجديدة، تبين أن الطفلين توجها إلى إحدى حظائر المواشي في القرية، وعند محاولة الدخول فوجئ الضحية  بـ “كهربة” بوابة الدخول، ما أدى إلى صعقه على الفور، وعندما حاول زميله إنقاذه أصيب هو الآخر بصدمة كهربائية قوية دفعت به إلى الخلف، وتم  نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما تم تحويل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي.

إعلام الفيوم يناقش دور الأخصائى الاجتماعى فى حماية الأطفال من التحرش

إصابة 18 شخصا بينهم 15 عاملا في حادثين متفرقين بالفيوم

 وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بتسليم جثة الضحية إلى أهله لدفنة بمقابر أسرته، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

