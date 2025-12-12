الحماية المدنية بالفيوم تواصل جهودها لانتشال 3 جثامين لمنقبين عن آثار

18 حجم الخط

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم جهودها لانتشال جثامين 3 شباب من تحت أنقاض حفرة يتجاوز عمقها 25 مترًا، انهارت عليهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بقرية الحادقة التابعة لمركز الفيوم، وتحفظت قوات الشرطة علي مكان الحفر والأدوات المستخدمة.

تفاصيل انهيار الحفرة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بانهيار حفرة على 3 شباب داخل منزل بقرية الحادقة، في دائرة المركز، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم إلى موقع البلاغ، مدعومة بوحدة الإنقاذ من الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان والتحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الضحايا شرعوا في الحفر بشكل سري التنقيب عن الآثار، مستخدمين أدوات بدائية، ما تسبب في انهيار مفاجئ للأتربة فوقهم داخل الحفرة التي يصل عمقها أكثر من 25 مترا، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث للوصول إلى الجثامين.

قرارات النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بسرعة انتشال الجثث ومعاينتها بواسطة الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الحادث ودوافع أعمال الحفر، مع فحص ملكية المنزل وتحديد القائمين على أعمال الحفر.

كما قررت النيابة التحفظ على الأدوات المضبوطة وانتداب خبراء مختصين لمعاينة موقع الانهيار وبيان مدى وجود حفائر أو مقتنيات أثرية من عدمه.

