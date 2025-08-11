إصابة 10 أشخاص في تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين, وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين ان الخادث تسبب في إصابة 10 اشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيومالعام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.