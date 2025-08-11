الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظات

إصابة 10 أشخاص في تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي 

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين, وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين ان الخادث تسبب في  إصابة 10 اشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيومالعام لتلقي العلاج.

محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تحرير 791 مخالفة للمخابز و575 للأسواق والمحال التجارية بالفيوم خلال شهر يوليو

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

