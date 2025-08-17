الأحد 17 أغسطس 2025
مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين بحادث مروري في الإسكندرية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حادث تصادم مروري بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بمنطقة المراغي بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن  مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين، أعلى كوبري خورشيد بطريق المحمودية شرق المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري خورشيد بمحور المحمودية، في اتجاه منطقة العوايد بنطاق حي المنتزه أول شرق.

تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 آخرين.

 

 وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، ونقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم  والعرض على جهات التحقيق.

