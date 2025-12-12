الأمن يكشف ملابسات منشور يتهم مدرسًا بالتعدي على طالبة بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعم بصور، يزعم تعدي مدرس على إحدى الطالبات بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة، ما أثار حالة جدل بين المتابعين.

نتائج الفحص والتحريات

تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

والدة الطالبة، وهي ربة منزل، ذكرت أنها تتضرر من قيام المدرس بالتعدي على ابنتها الطالبة، والتي تبين إصابتها بكدمة بالركبة اليمنى أثناء وجودها داخل المدرسة.

أقوال المدرس

عند مواجهة المدرس، أقر بأنه طلب من الطالبة تغيير مكان جلوسها وعدم الجلوس بجوار زميلاتها، لكنها رفضت، فقام بتوبيخها ودفعها فسقطت أرضًا دون قصد، ما أدى إلى إصابتها.

الإجراءات القانونية

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والفحص، مع متابعة تداعيات الواقعة لضمان سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.