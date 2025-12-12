الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات منشور يتهم مدرسًا بالتعدي على طالبة بالقاهرة

مدرس يعتدي على طالبة
مدرس يعتدي على طالبة بالقاهرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعم بصور، يزعم تعدي مدرس على إحدى الطالبات بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة، ما أثار حالة جدل بين المتابعين.

نتائج الفحص والتحريات

تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

والدة الطالبة، وهي ربة منزل، ذكرت أنها تتضرر من قيام المدرس بالتعدي على ابنتها الطالبة، والتي تبين إصابتها بكدمة بالركبة اليمنى أثناء وجودها داخل المدرسة.

ضبط نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات

أقوال المدرس

عند مواجهة المدرس، أقر بأنه طلب من الطالبة تغيير مكان جلوسها وعدم الجلوس بجوار زميلاتها، لكنها رفضت، فقام بتوبيخها ودفعها فسقطت أرضًا دون قصد، ما أدى إلى إصابتها.

الإجراءات القانونية

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والفحص، مع متابعة تداعيات الواقعة لضمان سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

