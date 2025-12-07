محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يحقق سيولة مرورية

18 حجم الخط

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف الجارية بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المظهر العام داخل مدينة طنطا بما يضمن تحسين حركة المرور وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية أن مشروع تطوير كورنيش محور محلة منوف يمتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة وتجرى به أعمال إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد وتنفيذ مناطق خضراء ومسطحات تجميلية إلى جانب تطوير شبكات المرافق والخدمات وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور لتحقيق انسيابية أكبر داخل المدينة مؤكدا أن الأعمال تتم وفق خطة هندسية دقيقة وبرنامج زمني محدد لضمان سرعة الإنجاز وجودته.

وأشار محافظ الغربية إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 65% وأن العمل مستمر على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق الجدول المقرر مؤكدًا أن الكورنيش الجديد سيمثل محورا تنمويًا متكاملًا يغيّر شكل المنطقة بالكامل ويخلق متنفسا حضاريًا لأهالي طنطا.

وأضاف الجندى أن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وربطها ببعضها بشكل يحقق سيولة مرورية ويرتقي بالمناطق المحيطة ويعزز جودة الحياة ويقدم نموذجًا حضاريًا يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.

وأكد محافظ الغربية أن تطوير محور محلة منوف يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذ خلال الفترة الحالية نظرا لدوره في إعادة تنظيم حركة المرور داخل المدينة وتوفير بيئة حضرية آمنة للمشاة مشددا على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة الأولويات وتستهدف تقديم خدمات تليق بمحافظة الغربية وأهلها.

