افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا

افتتحت مديرية الصحة بالغربية عيادة تشخيص أورام العيون ومتابعتها وعيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) بمستشفى الرمد.

جاء ذلك تعزيزًا لمنظومة الكشف المبكر وخدمات طب العيون المتقدمة داخل المحافظة، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن افتتاح عيادة تشخيص أورام العيون، ومتابعتها يمثل إضافة مهمة للخدمات التخصصية، حيث تستهدف العيادة تشخيص وعلاج أورام العيون وفق بروتوكول تعاون مع مستشفى روض الفرج، وبالتنسيق مع إدارة طب العيون، وقد نجح الفريق الطبي في اكتشاف عدد من الحالات وعلاجها مع تحويل بعض الحالات لمعهد الأورام لاستكمال المتابعة والعلاج.

كما تم افتتاح عيادة فحص العيون للمبتسرين (ROP) والمخصصة لفحص الأطفال الخدج الذين يولدون قبل 32 أسبوعًا أو بوزن أقل من 1501 جرام أو ممن احتاجوا إلى التنفس الصناعي أو جهاز CPAP، وذلك بهدف الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية وعلاجه، ويتم الفحص باستخدام قطرات لتوسيع الحدقة ومنظار خاص لفحص قاع العين بدقة عالية.

وأشارت الدكتور مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي، إلى أن مستشفى رمد طنطا يقدم حزمة واسعة من الخدمات، تشمل الاستقبال والطوارئ (عيون) بالدور الأرضي.. العيادات الخارجية: 7 عيادات عامة.. العيادات المتخصصة: 9 عيادات تشمل (القرنية – القزحية – الحول – التجميل والأورام – الشبكية – الجلوكوما – فحص المبتسرين ROP – الليزر "ياج ارجون" – الأشعة المقطعية والفلوريسين)، و3 غرف عمليات كبرى مجهزة بميكروسكوبات جراحية (3) وأجهزة فاكو (2) غرفة عمليات صغرى مجهزة طبيا ومعمل تحاليل شامل و4 أقسام للإقامة (سيدات – رجال – عزل – اقتصادي).

كما أكدت الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا، أن مؤشرات الإحصاء لشهر نوفمبر 2025، جاءت على النحو التالي:

عدد حالات العيادات الخارجية: 6616 حالة.

العيادات المتخصصة:

الحول والأطفال، الجلوكوما، الأورام والتجميل وكشف النظارة، الشبكية، السكر، القرنية، القزحية، العمليات الجراحية، 108 عملية صغرى (كيس دهني – فك غرز – إزالة شعرة – زوائد)، 80 عملية متوسطة (حقن شبكية – تسليك قناة دمعية – ظفرة – جفون وتجميل)، 107 عملية كبرى (مياه بيضاء – مياه زرقاء – حول – شبكية – قرنية)، الانتهاء من 155 حالة بقوائم الانتظار بواقع 93 حالة مياه بيضاء و62 حقن شبكية.

واختتم وكيل صحة الغربية مؤكدًا أن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن خطة وزارة الصحة ومحافظة الغربية لتطوير خدمات طب العيون والتوسع في التخصصات الدقيقة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

