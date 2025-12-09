الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار

18 حجم الخط

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية تحسبًا لسقوط أمطار رعدية محتملة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

تمركز السيارات والمعدات

وشهد عدد من مراكز ومدن محافظة الغربية تمركزًا لسيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الطرق والمحاور الرئيسية للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار حال حدوثها.

سحب ممطرة متفاوتة الشدة

ومن جانبها أعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر عدد من المحافظات من بينها مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بسحب ممطرة متفاوتة الشدة قد تكون متوسطة وتغزر أحيانا ويصاحبها نشاط للبرق والرعد على بعض المناطق.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وقد تصل إلى حد الغزارة مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانُا مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد إضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

نشاطًا للرياح على فترات متقطعة

كما توقعت الأرصاد نشاطا للرياح على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط خاصة مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم حيث تتراوح سرعات الرياح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

رفع حالة الطوارئ

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية رفع حالة الطوارئ القصوى ووقف الإجازات والراحات مع الدفع بسيارات ومعدات الشفط في بؤر التمركز والاستمرار في أعمال تطهير الشنايش ومطابق الصرف إلى جانب استقبال بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن وذلك تحسبا لسقوط الأمطار نتيجة نوة “باقي المكنسة” التي جاءت متأخرة عن موعدها بسبب المرتفع الجوي المفاجئ.

