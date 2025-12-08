الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب إثر حادث على طريق طنطا – السنطة الجديد

مصرع شاب اثر حادث
مصرع شاب اثر حادث دراجة نارية على طريق طنطا – السنطة الجديد
18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه إثر حادث دراجة نارية وقع على طريق طنطا – السنطة الجديد وذلك بعد تعرضه لإصابات بالغة أودت بحياته.

حادث دراجة نارية وقع على طريق طنطا – السنطة الجديد

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظ الغربية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف بمدينة السنطة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب ويدعي “محمود خفاجي” 16 عام للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة بمحافظة الغربية لمباشرة التحقيق.
 

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية

 

وكانت قد شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية حادثا مأساويا بعد أن اصطدم أحد القطارات بطفل يبلغ من العمر نحو 15 عامًا أمام مزلقان قطور ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قطور إلى موقع الحادث، كما تم استدعاء الإسعاف التي قامت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها حاليا للتعرف على هوية الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية مصرع شاب حادث تصادم

مواد متعلقة

محافظ الغربية: تطوير محور محلة منوف يحقق سيولة مرورية

محاضرة تثقيفية لطلاب مدارس طنطا حول ترشيد استهلاك المياه

ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads