كفر سعد بدمياط تواصل حملاتها المكثفة للارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة

حملة للارتقاء بمنظومة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات
تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة وحيد عبد ربه حملات موسعة تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة وجميع القرى التابعة لها.

رفع المخلفات وتحسين النظافة العامة


تعمل فرق الوحدة المحلية بشكل متواصل على رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية، مع الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع تراكمات القمامة وتحسين المظهر العام. وتمتد الجهود لتشمل محيط المدارس والمصالح الحكومية والميادين الرئيسية، دعما لبيئة أكثر نظافة وانضباطا، وبما يعكس حرص المركز على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار


تواصل الفرق الفنية والإدارات المختصة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها شوارع المركز خلال الساعات الماضية. وشملت الأعمال الدفع بسيارات الشفط وفرق الطوارئ لرفع المياه من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لضمان تحقيق سيولة مرورية كاملة ومنع حدوث أي إعاقة لحركة المواطنين او المركبات.

 

حملة للارتقاء بمنظومة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات بكفر سعد 

صيانة الإنارة بقرى المركز


تنفذ الوحدة أيضا أعمال صيانة مستمرة لأعمدة الإنارة بقرى المركز، من خلال استبدال الكشافات التالفة وإصلاح الأسلاك المتهالكة، بهدف تعزيز مستوى الأمان ليلا وتحسين جودة الخدمات في مختلف التجمعات السكنية.

جهود مستمرة لخدمة المواطن


وتؤكد الوحدة المحلية ان هذه الحملات لن تتوقف، بل ستستمر بشكل يومي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة جميع المرافق، وتحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين بكل سرعة ودقة، بما يضع كفر سعد في مسار تنموي واضح يلمسه الجميع.

