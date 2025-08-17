أحمد سعد: أخويا عمرو هو نجمي المفضل وببقى فرحان وأنا بغني قدامه

قال الفنان أحمد سعد: إنه يعتبر شقيقه عمرو سعد هو نجمه المفضل بعيدا عن أنهما أشقاء، مشيرا إلى أنه أكبر داعم له في خطواته.

وأضاف “سعد”: "ولما طلبت يطلع معايا في كليب أخويا فرح جامد ومينفعش أطلب منه أن يطلع معايا في كليب أخويا وميغنيش وبكون فرحان جدا وانا بغني قدامه".

أحمد سعد: مرة سألت واحد أنت ليه جايبني أبوظ فرحك

وكان الفنان أحمد سعد، أكد في وقت سابق أنه أصبح متصالحًا مع نفسه خلال الفترة الأخيرة وقال إنه بدأ في تقديم الأغاني التي يفضلها.

وأضاف “سعد”: “أنا فضلت 15 سنة أقدم أغاني مش بس صعبة على الجمهور صعبة على مغنين صحابي، وأتذكر مرة رحت فرح سألت الراجل أنت جايبني ليه؟ ليه عايز تبوظ فرحك؟”.

تنوع الأغاني

وعن فكرة تنوعه في الأغاني قال: “فيه حاجات بحب أعملها علشان بحبها، زي ما بعمل لك اللي بتحبه محتاج كمان تسمع اللي بحبه. نفسي أعمل حاجة تدخل البيوت لأن دلوقتِ في موضة اسمها التريند ودي أكبر كارثة ممكن تقابلك في الحياة لأن التريند كل مدى بيعلي على نفسه”.

ألبوم أحمد سعد الجديد

وكان المطرب أحمد سعد طرح في وقت سابق ألبومه الجديد “بيستهبل”، حيث جاء بلوك وتصميم مختلف، وقسمه أحمد سعد إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني"، وأغاني الوش التاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".

