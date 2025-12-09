استكمال أعمال رد الشيء لأصله بشارع وزير في دمياط

18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس طارق بدوي، استمال تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بنطاق شارع وزير بمدينة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات.

خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات

وشملت الأعمال الحالية ضبط وتسوية طبقات السن في مواقع القطع والحفر بالشارع، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف بالأسفلت طبقًا للمواصفات الفنية والمعايير الهندسية، بما يعيد للشارع حالته الانسيابية ويُسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات.

خطة تطوير ممتدة تشمل عددًا من الشوارع

تأتي هذه الجهود ضمن أكبر عملية لرد الشىء لأصله بعد تنفيذ أعمال شبكات المرافق بمناطق متعددة بالمحافظة، حيث تعمل الأجهزة التنفيذية على إعادة تأهيل الشوارع ورفع كفاءتها بما يتماشى مع خطة دمياط لتطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكات الطرق والخدمات بالمناطق العمرانية.

استكمال أعمال رد الشىء لأصله بشارع وزير بدمياط

بدء أعمال الرصف بطريق أبو عياد – السلسول

وفي سياق متصل، يشهد طريق أبو عياد / السلسول انطلاق الأعمال الأولية من خلال رش طبقة التدريب MCO بأحد قطاعات الطريق، وهي خطوة تمهيدية قبل وضع طبقة الأسفلت، وسط متابعة ميدانية وإشراف من جهاز تعمير سيناء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، بهدف تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد ورفع كفاءة الطريق كونه أحد المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين.

وبهذا تواصل محافظة دمياط خطتها في تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق، بما ينعكس إيجابًا على الحركة المرورية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

