الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استكمال أعمال رد الشيء لأصله بشارع وزير في دمياط

استكمال أعمال رد
استكمال أعمال رد الشىء لأصله بشارع وزير بدمياط
18 حجم الخط

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس طارق بدوي، استمال تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بنطاق شارع وزير بمدينة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات.

خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات

وشملت الأعمال الحالية ضبط وتسوية طبقات السن في مواقع القطع والحفر بالشارع، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف بالأسفلت طبقًا للمواصفات الفنية والمعايير الهندسية، بما يعيد للشارع حالته الانسيابية ويُسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات.

خطة تطوير ممتدة تشمل عددًا من الشوارع

تأتي هذه الجهود ضمن أكبر عملية لرد الشىء لأصله بعد تنفيذ أعمال شبكات المرافق بمناطق متعددة بالمحافظة، حيث تعمل الأجهزة التنفيذية على إعادة تأهيل الشوارع ورفع كفاءتها بما يتماشى مع خطة دمياط لتطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكات الطرق والخدمات بالمناطق العمرانية.

 

استكمال أعمال رد الشىء لأصله بشارع وزير بدمياط
استكمال أعمال رد الشىء لأصله بشارع وزير بدمياط

 

بدء أعمال الرصف بطريق أبو عياد – السلسول

وفي سياق متصل، يشهد طريق أبو عياد / السلسول انطلاق الأعمال الأولية من خلال رش طبقة التدريب MCO بأحد قطاعات الطريق، وهي خطوة تمهيدية قبل وضع طبقة الأسفلت، وسط متابعة ميدانية وإشراف من جهاز تعمير سيناء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، بهدف تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد ورفع كفاءة الطريق كونه أحد المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين.

وبهذا تواصل محافظة دمياط خطتها في تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف المناطق، بما ينعكس إيجابًا على الحركة المرورية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمحافظة دمياط تسهيل حركة المواطنين جهاز تعمير سيناء رفع كفاءة الطريق محافظ دمياط مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إعادة تأهيل

مواد متعلقة

الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

لطلاب الشهادات الفنية، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة، مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لطلاب الثانوية

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير ورصف الشارع الحربي

محافظ دمياط يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بعدد من المراكز

الطب والصيدلة الأبرز، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية نظام قديم بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads