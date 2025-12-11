رئيس مدينة دمياط يتفقد المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لمتابعة سير العمل

18 حجم الخط

تفقد الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

متابعة دقيقة للمركز التكنولوجي

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية آلية العمل داخل المركز التكنولوجي واطلع على استقبال الطلبات والتعامل مع الملفات المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء واستخراج الشهادات المتنوعة.

واستعرض موقف الطلبات المقدمة ومدى التقدم في إنجازها، مشددًا على الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنهاء ملفاتهم.

رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط يتفقد المركز التكنولوجي والادارة الهندسية لمتابعة سير العمل

تفقد الإدارة الهندسية والتزام القوانين

كما تفقد الدكتور سمير عتريس الإدارة الهندسية لمتابعة تنفيذ طلبات التصالح ومناقشة أي عقبات قد تعترض سير العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والقوانين المنظمة وعدم التهاون في التعامل مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط عمليات البناء داخل نطاق الوحدة المحلية، وأكد على سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفق القوانين المنظمة.

خدمة المواطنين أولوية قصوى

وشدد رئيس الوحدة المحلية خلال جولته على أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل اليومي، مؤكدًا على المتابعة المباشرة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها اولًا بأول ووجه فرق المتابعة بالمرور المستمر والتواصل الدائم مع المواطنين لرصد طلباتهم وتذليل أي معوقات تواجههم داخل نطاق الوحدة المحلية.

ضبط المخالفات والمتغيرات غير القانونية

وأكد رئيس الوحدة المحلية على ضرورة التعامل الحازم مع أي تغييرات مكانية غير قانونية داخل نطاق المدينة والقرى التابعة واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا لضبط أي مخالفات.

وفي ختام جولته شدد على استمرار الجهود لتذليل العقبات أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وسرعة إنهاء الملفات العالقة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.

