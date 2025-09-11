أحمد سعد يكشف عن لحظة غيرت حياته (فيديو)

أطل المطرب أحمد سعد، في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة ON وتحدث عن أهم المحطات الفنية التي شكلت نقلة في مشواره الغنائي وحياته الشخصية.

بداية أحمد سعد القوية

وكشف أحمد سعد، أن أغنية “صدقيني لو بإيدي” التي طرحها قبل ثلاث سنوات كانت بداية مرحلة جديدة في مسيرته، قائلا: “الأغنية دي غيرت حياتي وتخليت عن عندي، وقررت من بعدها اختار الأغنية الحلوة السهلة السلسة واللحن البسيط”.

نجاح أغنية صدقيني

وأضاف المطرب أحمد سعد، أن نجاح الأغنية وقت طرحها كان لافتًا، حيث وصفها بأنها “كسرت الدنيا”، وأدخلته في دائرة من “الخير والنجاح” التي لا يزال يعيشها حتى الآن.

ولفت إلى أنه كاد في البداية يترك الأغنية عن عدم قناعة بها، ولكنه في النهاية اختارها، قائلا: "مكنتش عجباني في الأول بس الحمد لله إيهاب عبد الواحد ومنة عدلي القيعي أقنعوني".

