الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سعد يكشف عن لحظة غيرت حياته (فيديو)

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

أطل المطرب أحمد سعد، في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة ON وتحدث عن أهم المحطات الفنية التي شكلت نقلة في مشواره الغنائي وحياته الشخصية.

بداية أحمد سعد القوية

وكشف أحمد سعد، أن أغنية “صدقيني لو بإيدي” التي طرحها قبل ثلاث سنوات كانت بداية مرحلة جديدة في مسيرته، قائلا: “الأغنية دي غيرت حياتي وتخليت عن عندي، وقررت من بعدها اختار الأغنية الحلوة السهلة السلسة واللحن البسيط”.

 

نجاح أغنية صدقيني 

وأضاف المطرب أحمد سعد، أن نجاح الأغنية وقت طرحها كان لافتًا، حيث وصفها بأنها “كسرت الدنيا”، وأدخلته في دائرة من “الخير والنجاح” التي لا يزال يعيشها حتى الآن.

ولفت إلى أنه كاد في البداية يترك الأغنية عن عدم قناعة بها، ولكنه في النهاية اختارها، قائلا: "مكنتش عجباني في الأول بس الحمد لله إيهاب عبد الواحد ومنة عدلي القيعي أقنعوني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرب أحمد سعد قناة ON منى الشاذلي برنامج “معكم أغنية “صدقيني أحمد سعد

مواد متعلقة

أحمد سعد يشعل أجواء برنامج منى الشاذلي برقصة طريفة (فيديو)

أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads