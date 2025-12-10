محافظ دمياط يصدر تعليمات عاجلة لإيقاف بناء مخالف بالروضة

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تعليمات عاجلة لوقف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة، في إطار متابعة دقيقة لمنظومة العمل من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمتابعة اللجنة المكلفة بمعاينة الحالة من إدارة المتابعة ومركز السيطرة.

تعديل الرخصة ومحاسبة المخالفين فورًا

بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء الدكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، شدد المحافظ على ضرورة البدء فورًا في إجراءات تعديل رخصة البناء المخالفة، لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والفنية، ومنع أي استغلال أو تجاوز للقوانين.

إحالة المسؤولين للنيابة

وفي خطوة حاسمة، قرر الدكتور أيمن الشهابى إحالة المسؤولين عن إصدار الرخصة المخالفة للنيابة للتحقيق، بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات، مؤكدًا أن أي تلاعب بمنظومة البناء لن يمر دون عقاب.

محافظ دمياط يأمر بإيقاف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة

دمياط ترفع شعار ضبط المخالفات ومنع البناء العشوائي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لأي محاولات للبناء العشوائي، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط ومنع أي اختلال في منظومة البناء، حفاظًا على الأمن العمراني والنظام العام، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم على كل المخالفين.



