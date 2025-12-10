الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يصدر تعليمات عاجلة لإيقاف بناء مخالف بالروضة

محافظ دمياط،، فيتو
محافظ دمياط،، فيتو
18 حجم الخط

أصدر الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، تعليمات عاجلة لوقف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة، في إطار متابعة دقيقة لمنظومة العمل من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمتابعة اللجنة المكلفة بمعاينة الحالة من إدارة المتابعة ومركز السيطرة.

تعديل الرخصة ومحاسبة المخالفين فورًا

بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء الدكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، شدد المحافظ على ضرورة البدء فورًا في إجراءات تعديل رخصة البناء المخالفة، لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والفنية، ومنع أي استغلال أو تجاوز للقوانين.

إحالة المسؤولين للنيابة

وفي خطوة حاسمة، قرر الدكتور أيمن الشهابى إحالة المسؤولين عن إصدار الرخصة المخالفة للنيابة للتحقيق، بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات، مؤكدًا أن أي تلاعب بمنظومة البناء لن يمر دون عقاب.

 

محافظ دمياط يأمر بإيقاف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة
محافظ دمياط يأمر بإيقاف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة

 

 

دمياط ترفع شعار ضبط المخالفات ومنع البناء العشوائي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لأي محاولات للبناء العشوائي، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط ومنع أي اختلال في منظومة البناء، حفاظًا على الأمن العمراني والنظام العام، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم على كل المخالفين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المتابعة أعمال بناء مخالفة اعمال بناء مخالف الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ دمياط منظومة العمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أيقاف اعمال بناء

مواد متعلقة

مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة موسعة عن مخاطر الشائعات وتأثيرها على المجتمع

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

كل ما تريد معرفته عن موازنة الهيئات الرياضية وفق تعديل القانون

بعد صدورها رسميا، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الرياضة

بعد تصديق الرئيس، تفاصيل تعديل قانون الرياضة (نص كامل)

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

بعد عرض حلقاته الأولى، "ميدتيرم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

انتشال أتوبيس عقب انقلابه بسبب الأمطار في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads