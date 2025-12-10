الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يعقد لقاء مع المواطنين ويبحث مطالبهم وشكاواهم (صور)

التواصل المباشر مع
التواصل المباشر مع الاهالي داخل الديوان العام
18 حجم الخط

عقد  الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط اليوم لقاء مع المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد الى جانب ممثلي عدد من القطاعات الخدمية وادارة خدمة المواطنين. 

جاء اللقاء في اطار حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل المباشر مع الاهالي والوقوف على احتياجاتهم الفعلية بما يعكس توجه الدولة لرفع مستوى الخدمات وتسهيل الاجراءات امام المواطنين.

 

استماع للمطالب وبحث فوري للحلول


وخلال اللقاء حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين ومطالبهم المختلفة والتي تنوعت بين مشكلات خدمية واجتماعية وطلبات تتعلق بالبنية التحتية. ووجه الشهابي بمناقشة كل ملف مع الجهات المختصة خلال اللقاء نفسه بهدف إيجاد حلول واقعية وسريعة تراعي اللوائح والقوانين مؤكدا أن المحافظة تعمل على سرعة الاستجابة للشكاوى وتيسير الخدمات خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

 

توجيهات عاجلة لمعالجة شكاوى الصرف الصحي والخدمات الإنسانية


وفي استجابة فورية لإحدى الطلبات أصدر المحافظ تعليماته الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للنزول الميداني الى قرية الخياطة لإجراء معاينة على الطبيعة ودراسة استكمال توصيل الصرف الصحي لاحدى المناطق وفق الاشتراطات الفنية والتنظيمية. كما وجه بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير العلاج اللازم لإحدى الحالات الانسانية الى جانب توجيهه لمديرية التضامن الاجتماعي لبحث توفير معاش شهري لاحدى الاسر الاكثر احتياجا.

 

رسالة المحافظ هدفنا خدمة المواطن وتسهيل حياته


وأكد الشهابي أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تأتي ضمن نهج ثابت تتبناه المحافظة لفتح قنوات اتصال حقيقية مع الأهالي سواء عبر اللقاءات المباشرة او الجولات الميدانية داخل المدن والقرى مشددا على أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل مستمر لتحسين مستوى الخدمات وتلقي الشكاوى بجدية كاملة.

وقال المحافظ ان التواصل المباشر يتيح الوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه المواطنين ووضع حلول قابلة للتنفيذ تساهم في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع خطط الدولة في تطوير الخدمات ودعم الفئات المستحقة.


وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظة على الاستماع لهم مؤكّدين ان هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي وفتح الباب لمتابعة المشروعات الخدمية وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسر الأكثر احتياجا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط توصيل الصرف الصحي محافظ دمياط مدينة دمياط التنسيق مع مديرية الصحة مديرية التضامن الاجتماعي مديرية الصحه

مواد متعلقة

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بعزبة البرج في دمياط

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

بعد اتهامها بالإساءة لأحد الأشخاص، الفنانة أميرة أديب: لا أملك صفحة على Facebook

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر جرام الذهب واستقرار الدولار.. 5.4 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. 300 مليار جنيه استثمارات موجهة لتمكين المرأة خلال 5 سنوات

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة لمناقشة الملفات الطبية

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

إصابة رئيس لجنة فرعية بحالة إغماء فى انتخابات مجلس النواب بأسوان

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads