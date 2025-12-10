محافظ دمياط يعقد لقاء مع المواطنين ويبحث مطالبهم وشكاواهم (صور)

18 حجم الخط

عقد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط اليوم لقاء مع المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد الى جانب ممثلي عدد من القطاعات الخدمية وادارة خدمة المواطنين.

جاء اللقاء في اطار حرص المحافظة على تعزيز جسور التواصل المباشر مع الاهالي والوقوف على احتياجاتهم الفعلية بما يعكس توجه الدولة لرفع مستوى الخدمات وتسهيل الاجراءات امام المواطنين.

استماع للمطالب وبحث فوري للحلول



وخلال اللقاء حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين ومطالبهم المختلفة والتي تنوعت بين مشكلات خدمية واجتماعية وطلبات تتعلق بالبنية التحتية. ووجه الشهابي بمناقشة كل ملف مع الجهات المختصة خلال اللقاء نفسه بهدف إيجاد حلول واقعية وسريعة تراعي اللوائح والقوانين مؤكدا أن المحافظة تعمل على سرعة الاستجابة للشكاوى وتيسير الخدمات خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

توجيهات عاجلة لمعالجة شكاوى الصرف الصحي والخدمات الإنسانية



وفي استجابة فورية لإحدى الطلبات أصدر المحافظ تعليماته الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للنزول الميداني الى قرية الخياطة لإجراء معاينة على الطبيعة ودراسة استكمال توصيل الصرف الصحي لاحدى المناطق وفق الاشتراطات الفنية والتنظيمية. كما وجه بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير العلاج اللازم لإحدى الحالات الانسانية الى جانب توجيهه لمديرية التضامن الاجتماعي لبحث توفير معاش شهري لاحدى الاسر الاكثر احتياجا.

رسالة المحافظ هدفنا خدمة المواطن وتسهيل حياته



وأكد الشهابي أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تأتي ضمن نهج ثابت تتبناه المحافظة لفتح قنوات اتصال حقيقية مع الأهالي سواء عبر اللقاءات المباشرة او الجولات الميدانية داخل المدن والقرى مشددا على أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل مستمر لتحسين مستوى الخدمات وتلقي الشكاوى بجدية كاملة.

وقال المحافظ ان التواصل المباشر يتيح الوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه المواطنين ووضع حلول قابلة للتنفيذ تساهم في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع خطط الدولة في تطوير الخدمات ودعم الفئات المستحقة.



وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظة على الاستماع لهم مؤكّدين ان هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي وفتح الباب لمتابعة المشروعات الخدمية وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.