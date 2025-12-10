محافظ دمياط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة آلية سير العمل داخل المركز ومستوى الخدمات المقدمة للمترددين.

محافظ دمياط يتابع العمل داخل المركز التكنولوجي

توجيهات لتنظيم الخدمات وتيسير الإجراءات

خلال جولته، شدد المحافظ على أهمية تخصيص كل شباك لتقديم خدمات محددة، بجانب تخصيص شباك مستقل لتلقي طلبات المواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل التزاحم، وتوفير تجربة خدمية أفضل وأكثر انسيابية.

الارتقاء بالخدمات هدف أساسي

وخلال حديثه مع العاملين داخل المركز، وجه المحافظ بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين وتقديم الدعم الفني لهم، مع الالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق الإجراءات الرقمية التي تساهم في تحقيق العدالة وسرعة الأداء.

وقال الشهابي إن «محافظة دمياط تسعى بشكل دائم إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ولن نسمح بأي تقصير في تقديم الخدمة»، مشيرًا إلى أن متابعة هذه المراكز تتم بشكل دوري للتأكد من تحقيق أعلى مستويات الجودة.

تواصل مباشر مع المواطنين

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، حيث أعربوا عن رضاهم عن سهولة التعامل وسرعة إنهاء الطلبات. وأكد الشهابي لهم أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وأن جميع الجهود الحالية تصب في تطوير البنية الإدارية وتقديم خدمة أكثر كفاءة واحترافية لجميع المترددين.

