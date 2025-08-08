أحمد سعد يشعل حفله بالساحل الشمالي بـ إيه اليوم الحلو دا ونرمين الفقي ترقص علي أنغامها

انطلق، منذ قليل، حفل النجم أحمد سعد، بالساحل الشمالي وسط حضور كبير، ومن ضمنهم الفنانة نيرمين الفقي.

حفل أحمد سعد في الساحل الشمالي

وأشعل “سعد” حفله بالساحل الشمالي، بـ أغنية إيه اليوم الحلو دا، وتفاعل مع الجمهور برقصه على المسرح كما رقصت أيضًا نرمين الفقي على أنغام الأغنية.

وكان الفنان أحمد سعد، أكد أنه أصبح متصالحًا مع نفسه خلال الفترة الأخيرة وقال إنه بدأ في تقديم الأغاني التي يفضلها.

أحمد سعد: مرة سألت واحد أنت ليه جايبني أبوظ فرحك

وأضاف “سعد”: “أنا فضلت 15 سنة أقدم أغاني مش بس صعبة على الجمهور صعبة على مغنين صحابي، وأتذكر مرة رحت فرح سألت الراجل أنت جايبني ليه؟ ليه عايز تبوظ فرحك؟”.

تنوع الأغاني

وعن فكرة تنوعه في الأغاني قال: “فيه حاجات بحب أعملها علشان بحبها، زي ما بعمل لك اللي بتحبه محتاج كمان تسمع اللي بحبه. نفسي أعمل حاجة تدخل البيوت لأن دلوقتِ في موضة اسمها التريند ودي أكبر كارثة ممكن تقابلك في الحياة لأن التريند كل مدى بيعلي على نفسه”.

ألبوم أحمد سعد الجديد

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح في وقت سابق ألبومه الجديد “بيستهبل”، حيث جاء بلوك وتصميم مختلف، وقسمه أحمد سعد إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني"، وأغاني الوش التاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.