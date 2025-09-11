أحمد سعد يشعل أجواء برنامج منى الشاذلي برقصة طريفة (فيديو)

أشعل المطرب أحمد سعد، أجواء برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة “ON” حيث قدم أغنيته الشهيرة “مكسرات” ويا “ليالي” وسط تفاعل كبيرمن الحضور.

أحمد سعد يخطف الأضواء مع منى الشاذلي

امتلأ مسرح منى الشاذلي، بالبهجة والحيوية مع تصفيق حار من الجمهور الذي شاركه الغناء، في مشهد خطف الأضواء وأضفى حالة من الفرح والانسجام داخل الاستوديو.

رقصة طريفة من أحمد سعد

ولم يتكف أحمد سعد بالغناء فقط، بل صمم رقصة طريفة وصفتها منى الشاذلي بـ “المسخرة”، لتزيد من أجواء المرح وتفعل الحاضرين معه بشكل لافت.

أحمد سعد واصل تقديم مجموعة من أبرز أغانيه، مؤكدًا حضوره الفني القوي وقدرته على إشعال الحفلات بخفة ظله وصوته المميز.

