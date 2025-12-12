الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غدا إغلاق المحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر لمدة شهر

المحور المركزي الموازي
المحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر، فيتو
أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بداية من تقاطع المحور المركزي الموازي مع طريق امتداد محور ٢٦ يوليو ولمسافة ٣٠٠ متر.

مما يستلزم إجراء الغلق الكلي للمحور المركزي الموازي بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من غدا السبت الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٦ على أن تُنفَّذ الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

التحويلات المرورية البديلة

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:
حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور ٢٦ يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي، تستكمل السير بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، ثم الدخول يمينًا إلى الشارع الخلفي لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

الجريدة الرسمية
