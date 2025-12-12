استغرقت 10 ساعات بحراسة مقاتلات أمريكية، قصة هروب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى النرويج

18 حجم الخط

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل ومعلومات مثيرة، حول خطة هروب زعيمة المعارضة فى فنزويلا، من بلادها إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام، ووفق الصحيفة بدأت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو هروبها من فنزويلا بعد ظهر يوم الإثنين، مرتديةً شعرًا مستعارًا وقناعًا تنكريًّا.. حيث كانت زعيمة المعارضة الفنزويلية تسعى للوصول إلى النرويج بحلول يوم الأربعاء لتسلم جائزة نوبل للسلام التي فازت بها لتحديها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكان عليها أولًا الانتقال من ضاحية كاراكاس حيث اختبأت لمدة عام إلى قرية صيد ساحلية، حيث كان ينتظرها قارب صغير.

قال شخص مقرب من العملية إنه على مدار 10 ساعات عصيبة، تمكنت ماتشادو وشخصان ساعداها على الهروب من الوصول إلى 10 نقاط تفتيش عسكرية، وتجنبت توقيفها في كل مرة، قبل أن تصل إلى الساحل بحلول منتصف الليل، واستراحت لبضع ساعات، كما ذكر المصدر، قبل المرحلة التالية من رحلتها.

رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الكاريبي المفتوح

انطلقت هي ورفيقاها على متن قارب صيد خشبي تقليدي في الساعة الخامسة صباحًا، وفقًا للمصدر، حيث أعاقتهم الرياح القوية والأمواج العارمة، وأفادت مصادر بأنها أجرت اتصالًا هامًا بالجيش الأمريكي قبل إبحارها، محذرة القوات الأمريكية في المنطقة من ركاب السفينة لتجنب نوع الغارات الجوية التي استهدفت أكثر من 20 سفينة مماثلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

وقال شخص مقرب من العملية: "لقد نسقنا أن تغادر من منطقة محددة حتى لا يفجروا القارب".. كما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر إن إدارة ترامب كانت على علم بالعملية، لكن مدى تورطها لم يكن واضحًا.

من جانبها امتنعت البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون) عن التعليق، وفق رواية "وول ستريت جورنال، ونفى مسؤولون في الإدارة الأمريكية صحة المعلومات المتعلقة بالاتصال العسكري.

طائرات أمريكية فوق خليج فنزويلا

في الوقت نفسه تقريبًا الذي جرى فيه عبورهم، حلَّقت طائرتان مقاتلتان من طراز F-18 تابعتان للبحرية الأمريكية فوق خليج فنزويلا، وقضتا نحو 40 دقيقة في التحليق على شكل دوائر ضيقة قرب المسار الذي كان سيقود من الساحل إلى كوراساو، وفقًا لبيانات تتبّع الرحلات، وكان ذلك أقرب توغل لطائرات أمريكية إلى المجال الجوي الفنزويلي منذ بدء الحشد العسكري الأمريكي في سبتمبر.

وصلت ماتشادو إلى كوراساو قرابة الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء، وقال الشخص إنها استُقبلت من قِبل متعاقد خاص متخصص في عمليات الإجلاء، وقد تم توفيره من قبل إدارة ترامب، وبسبب الإرهاق من الرحلة الطويلة، قامت ماتشادو بتسجيل دخولها إلى فندق وبقيت فيه طوال الليل، وفقًا لما ذكره الشخص.

ومع شروق الشمس في كوراساو، وبينما بدأ الضيوف يتجمعون في أوسلو، أقلعت طائرة رجال أعمال تنفيذية وفّرها مساعد في ميامي من الجزيرة متجهة إلى العاصمة النرويجية، بعد توقف في بانغور بولاية مين، بحسب الشخص. وقبل صعودها إلى الطائرة، سجّلت ماتشادو رسالة صوتية قصيرة شكرت فيها «الكثير من الأشخاص.. الذين خاطروا بحياتهم» كي تتمكن من مغادرة فنزويلا

هبطت في أوسلو مساء الأربعاء

أُحيط هروبها بسرية تامة لدرجة أن معهد نوبل صرّح لوسائل الإعلام النرويجية بأنه لا يعلم مكانها مع بدء حفل توزيع الجوائز في أوسلو، وقال يورجن واتني فريدنيس، رئيس لجنة نوبل النرويجية، خلال الحفل إنها خاضت "رحلة في وضع شديد الخطورة"، تسلّمت ابنة ماتشادو الجائزة نيابة عنها، وقالت للحضور، الذي ضمّ مشرّعين أمريكيين وداعمين دوليين وقادة أجانب: "ستعود إلى فنزويلا قريبًا جدًا"

بعد وصولها إلى أوسلو، وقفت ماتشادو وهي في شرفة فندق جراند هوتيل المركزي في المدينة ولوّحت للمؤيدين. وهتفوا "فالينتي" وهي كلمة إسبانية تعني شجاع وأنشدوا النشيد الوطني الفنزويلي.

