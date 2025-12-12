مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب وبطولة عاصمة مصر والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في كأس العرب 2025 وكأس عاصمة مصر والدوريات الأوروبية بالاضافة لمواجهات في دوري المحترفين ودوري الكرة النسائية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

الأردن ضد العراق - 4:30 مساءً- قناة بي إن سبورتس المفتوحة

الجزائر ضد الإمارات - 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة



مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة

الأهلي ضد إنبي - 8 مساءً - قناة On sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد جيرونا - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد بيزا كالتشيو - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أنجيه ضد نانت - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد لايبزيج - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد بترول أسيوط - 2:30 مساءً

الاتصالات ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساءً

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساءً

أسوان ضد القناة - 2:30 مساءً

مالية كفر الزيات ضد الداخلية - 2:30 مساءً

المنصورة ضد بلدية المحلة - 2:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

وادي دجلة ضد رع - 2:30 مساءً

إنبي ضد البنك الأهلي - 2:30 مساءً

بيراميدز ضد الأهلي - 2:30 مساءً

الطيران ضد زد - 2:30 مساءً

إس أي كا إف سي الرياضي ضد المقاولون - 2:30 مساءً

