الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب وبطولة عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في كأس العرب 2025 وكأس عاصمة مصر والدوريات الأوروبية بالاضافة لمواجهات في دوري المحترفين ودوري الكرة النسائية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

الأردن ضد العراق - 4:30 مساءً- قناة بي إن سبورتس المفتوحة

الجزائر ضد الإمارات - 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة
 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة

الأهلي ضد إنبي - 8 مساءً - قناة On sports 1

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد جيرونا - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD
 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد بيزا كالتشيو - 9:45 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

أنجيه ضد نانت - 9:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد لايبزيج - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد بترول أسيوط - 2:30 مساءً

الاتصالات ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساءً

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساءً

أسوان ضد القناة - 2:30 مساءً

مالية كفر الزيات ضد الداخلية - 2:30 مساءً

المنصورة ضد بلدية المحلة - 2:30 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

وادي دجلة ضد رع - 2:30 مساءً

إنبي ضد البنك الأهلي - 2:30 مساءً

بيراميدز ضد الأهلي - 2:30 مساءً

الطيران ضد زد - 2:30 مساءً

إس أي كا إف سي الرياضي ضد المقاولون - 2:30 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم كأس العرب 2025 كأس عاصمة مصر دوري المحترفين دورى الكرة النسائية الأردن ضد العراق الجزائر ضد الإمارات كأس الرابطة الاهلي ضد انبي

مواد متعلقة

منتخب السعودية يفوز على فلسطين 2-1 ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

بهدف أزارو، منتخب المغرب يفوز على سوريا ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

ميلان يقلب الطاولة أمام تورينو 3-2 ويتصدر الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب وبطولة عاصمة مصر والقنوات الناقلة

عقب ماسورة إمبابة، انفجار ماسورة غاز طبيعي بعقار سكني بحي غرب أسيوط

تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

استغرقت 10 ساعات بحراسة مقاتلات أمريكية، قصة هروب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى النرويج

الجزائر يواجه الإمارات في ربع نهائي كأس العرب

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

مكونات قاتلة، ماذا يحتوي بخار السجائر الإلكترونية؟

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads