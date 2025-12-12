عقب ماسورة إمبابة، انفجار ماسورة غاز طبيعي بعقار سكني بحي غرب أسيوط

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة غرب البلد بجوار محل كشري وذلك بالتزامن مع واقعة انفجار ماسورة غاز حي إمبابة بالجيزة التي هزت المنطقة وأسفرت عن سقوط جزئي لعمارة سكنية ووقوع مصابين.

انفجار ماسورة غاز طبيعي بسبب التسريب

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي حي غرب أسيوط بحدوث انفجار بماسورة غاز طبيعي نتيجة لتسريبها ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة انفجار ماسورة عقار بمبنى سكني بجوار محل كشري ياسر مما أثار حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة خاصة بعد واقعة انفجار ماسورة غاز إمبابة.



تمكنت قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء من السيطرة على تسريب الغاز واطفاء الحريق قبل انتقاله للعقارات المجاورة وتم إغلاق الغاز وفصل الشبكات عن المنطقة بالكامل لحين الانتهاء من إصلاح التسريب لضمان سلامة الأهالي والحفاظ على الوحدات المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق خفيفة وتم إسعافهم فورًا ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو وفيات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

