الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أبشواي التعليمية بالفيوم تنظم معرضًا واحتفالات لأنشطة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

معرض ختام الأنشطة،
معرض ختام الأنشطة، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور محمد عبد القوي مدير إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، إن الإدارة نظمت معرضا لختام الأنشطة في الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2025 - 2026،  شارك فيه المدارس المشاركة في مشروع صحتهم مستقبلهم، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويهدف إلى تحسين الوضع المائي والصحي والتوعوي لتلاميذ المدارس المرحلة الإبتدائية، حضر الاحتفال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ورشا يوسف وكيل المديرية، ورمضان المتولي وكيل الإدارة.

 فقرات الحفل وأقسام المعرض

وأضاف مدير إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، أن المعرضة تضمن عددًا من الفقرات الفنية والتثقيفية التي قدمها التلاميذ، واستعراضًا لأبرز أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم ونتائجه، التي شملت حملات توعية صحية، وتحسين بيئة المدارس، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الأطفال والأسر، وشارك في المعرض طلاب وطالبات مدارس الإدارة بعروض ومجسمات وأعمال فنية معبرة عن مفاهيم الصحة والنظافة والتغذية.

رسائل مشروع صحتهم مستقبلهم

وتابع، أن مشروع صحتهم مستقبلهم، يهدف إلى التعاون بين التعليم ومياه الشرب من خلال  6 محاور أو رسائل رئيسية للمشروع، وتنفيذ أنشطة المشروع من خلال مهارات بناء ونشر الوعي لتلاميذ المدارس الابتدائية،  وإكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال سلوكيات، رشيد استهلاك المياه، التغذية السليمة، النظافة العامة، النظافة الشخصية (غسيل الأسنان)،  الاستخدام الآمن للصرف الصحي، التغيرات المناخية.

ضمن احتفالات أعياد الطفولة، تعليم الفيوم ينظم معرضا لمنتجات رياض الاطفال

تعليم الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة مديري المدارس

يذكر أن مشروع صحتهم مستقبلهم يشارك فيه 450 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة، ويستهدف توعية 450 ألف تلميذ لرفع الوعي المائي لدبهم، ودعم ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة ابشواي التعليمية استهلاك المياه الأمم المتحدة للطفولة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم النظافة الشخصية تلاميذ المدارس صحتهم مستقبلهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

مواد متعلقة

القبض على سائق تروسيكل يعرض حياة التلاميذ للخطر ببني سويف (فيديو)

ألغام تهدد مشروع "عبد اللطيف".. "تجريبيات الدقهلية " تخالف قرار وزير التعليم في سداد المصروفات.. مدير "تعليم عابدين" يضرب بالقانون والتعليمات عرض الحائط

لكسر رهبة اليوم الأول، مدارس أسيوط تنظم حفلات لتلاميذ الابتدائي بالعرائس الكرتونية (صور)

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة في الوادي الجديد لتوفير احتياجات المواطنين

سد العجز بـ 408 معلمين، محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

هل ينتقص ثواب صلاة الجماعة بأدائها في المنزل مع العائلة؟ الإفتاء ترد

المسلماني قصة واللا مناظر؟!.. رئيس الوطنية للإعلام ينشغل عن الملفات الرئيسية بـ”التصريحات الوردية”.. تجاهل أزمة “أصحاب المعاشات” حتى تدخل الرئيس.. الترددات الضعيفة مستمرة.. وأربك إذاعة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

ارتفاع عدد المضبوطين بسبب المخالفات الانتخابية في المنيا إلى 27 شخصا

الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي

خدمات

المزيد

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads