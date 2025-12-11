أبشواي التعليمية بالفيوم تنظم معرضًا واحتفالات لأنشطة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد عبد القوي مدير إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، إن الإدارة نظمت معرضا لختام الأنشطة في الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2025 - 2026، شارك فيه المدارس المشاركة في مشروع صحتهم مستقبلهم، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويهدف إلى تحسين الوضع المائي والصحي والتوعوي لتلاميذ المدارس المرحلة الإبتدائية، حضر الاحتفال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ورشا يوسف وكيل المديرية، ورمضان المتولي وكيل الإدارة.

فقرات الحفل وأقسام المعرض

وأضاف مدير إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، أن المعرضة تضمن عددًا من الفقرات الفنية والتثقيفية التي قدمها التلاميذ، واستعراضًا لأبرز أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم ونتائجه، التي شملت حملات توعية صحية، وتحسين بيئة المدارس، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الأطفال والأسر، وشارك في المعرض طلاب وطالبات مدارس الإدارة بعروض ومجسمات وأعمال فنية معبرة عن مفاهيم الصحة والنظافة والتغذية.

رسائل مشروع صحتهم مستقبلهم

وتابع، أن مشروع صحتهم مستقبلهم، يهدف إلى التعاون بين التعليم ومياه الشرب من خلال 6 محاور أو رسائل رئيسية للمشروع، وتنفيذ أنشطة المشروع من خلال مهارات بناء ونشر الوعي لتلاميذ المدارس الابتدائية، وإكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال سلوكيات، رشيد استهلاك المياه، التغذية السليمة، النظافة العامة، النظافة الشخصية (غسيل الأسنان)، الاستخدام الآمن للصرف الصحي، التغيرات المناخية.

يذكر أن مشروع صحتهم مستقبلهم يشارك فيه 450 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة، ويستهدف توعية 450 ألف تلميذ لرفع الوعي المائي لدبهم، ودعم ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.