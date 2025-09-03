سد العجز بـ 408 معلمين، محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات والجولات يجريها المحافظ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة للطلاب.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التعليم ومديري المديريات وعدد من الجهات التنفيذية.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد

واستعرض الاجتماع "عددا من الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لبدء العام الدراسي ومنها فتح مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية بداية من سبتمبر الحالي للتخفيف عن أولياء الأمور.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

سد عجز المدارس من المعلمين العام المقبل

كما ناقش الإجتماع سد العجز من المعلمين بجميع المواد الدراسية بالمحافظة بإجمالي (408) معلم والدفع بهم في مدارس بورسعيد.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

استلام 95% من إجمالي الكتب الدراسية

ومن جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أنه تم استلام 95% من إجمالي الكتب الدراسية كما أنه جار الانتهاء من توزيعها على جميع المدارس تنفيذٱ لتوجيهات المحافظ بتدريب (7525) معلم لجميع المراحل التعليمية خلال أغسطس 2025.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

كما ناقش الإجتماع أيضا تنفيذ مبادرة "زين فصلك" لتلاميذ المرحلة الابتدائية لخلق روح التعاون بين الطلاب.

رفع كفاءة المدارس وصيانة شاملة

واستعرض المهندس يسرى قطايا مدير عام هيئة الابنية التعليمية أعمال رفع الكفاءة التي جرت بالمدارس في بورسعيد حيث تم تنفيذ أعمال انشاءات وتوسعات ورفع كفاءة لـ (17 ) مدرسة بواقع(494) فصل، وجار الانتهاء من أعمال صيانة شاملة لـ (22) مدرسة على مستوى المحافظة.

خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ببورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.