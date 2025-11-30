ضمن احتفالات أعياد الطفولة، تعليم الفيوم ينظم معرضا لمنتجات رياض الاطفال

18 حجم الخط

افتتح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معرض أنشطة رياض الأطفال ضمن احتفالات المديرية بعيد الطفولة للعام الدراسي 2026، بمشاركة أطفال المدارس.

تضمن معرض أنشطة رياض الأطفال، مجموعة من الوسائل التعليمية والأنشطة التفاعلية المتميزة عبر عدة نوافذ تعليمية.

نافذة اللغة العربية

كما تضمن المعرض عددا من الوسائل التعليمية ومنها وسائل عن الحروف والكلمات والحواس الخمسة، وسيلة الحواس باستخدام الدوائر الكهربائية، وسائل عن الكائنات الحية، الغذاء الصحي والزهور، ونشاط "من أكون" عن المعالم السياحية والمهن، وبيت الحركات، حروف المد، وشجرة بين الأسرة.

ركن التكنولوجيا

ويحتوي المعرض على توظيف الألعاب التعليمية الحديثة، وعرض لمنصة إلكترونية لأولياء الأمور، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قصص الأطفال وعرض المهن والوظائف.

نافذة الرياضيات

كما تضمن المعرض على الوسائل تعليمية عن الأرقام، الجمع والطرح، بالإضافة إلى نشاط حواري بين طفل و"الذكاء الاصطناعي".

نافذة اكتشف

وتضمن أيضا عددا من الأنشطة والوسائل التعليمية من خلال عرض أجزاء الزهرة والمهن، وأنشطة عن الخضروات والمهن المختلفة.

نافذة اللغة الإنجليزية

وتضمن بعضا من الوسائل التعليمية عن الأدوات الشخصية، أدوات مدرسية، المهن، الحروف الإنجليزية

قسم الحضارة المصرية

وتضمن ماكيت الهرم والآثار، استراتيجيات تعليمية مثل المصافحة ونصف الصورة.

مبادرة الفيوم تتحدث

وتضمن ماكيت بحيرة قارون بخامات البيئة، مجسمات للمراكب والسمك والمعالم السياحية، لوحة فنية بمشاركة أولياء الأمور عن آثار وسياحة الفيوم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن مرحلة رياض الأطفال لها دور هام في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته من خلال التعلم النشط.

