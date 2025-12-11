نائب وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل 9 تحالفات بين الجامعات والمستثمرين

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تفعيل الشراكة بين شركاء الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الحكومية والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على هامش مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى تدشين 9 تحالفات بحثية لكل منها 5 أنواع من شركاء الابتكار من ممثلي الصناعة وريادة الأعمال، ومع النظر في خطة عمل كل تحالف وأنشطته المختلفة سيتم وضع خطة العمل النهائية والتمويل النهائي وبدء العمل بخطط تفصيلية كل ستة أشهر.

ونوه بأن الميزة في التحالفات التسعة أنها تغطي قطاعات ينتظر فيها المواطن عائدا، مثل الزراعة الذكية في الصعيد الذي يؤدي إلى تقليل هدر المياه وزيادة إنتاجية الفدان الذي تتولاه جامعة المنيا، مؤكدا استهداف ما ينعكس نتائجه على المواطن.

تحالفات بحثية للجامعات ورجال الصناعة

وأشار إلى وجود تحالف الطاقة المتجددة في الصعيد مع جامعة أسوان وشركاء الصناعة لتطوير صناعة الطاقة المتجددة، والنقل الذكي والسيارات الكهربائية في جامعة الإسكندرية من خلال شراكة الجامعة مع جهات صناعية، ومشروع عن الألبان في الدلتا، وتحالف عن الأمن الغذائي مع جامعة المنصورة، وتحالف متخصص قي قطاع قناة السويس بجامعة السويس.

وأضاف أن تحالف القاهرة الكبرى لديه محور المواد المرجعية للدواء لتعميق الصناعة الوطنية فيه ومدينة زويل تقود تحالف في هذا الشأن، كما تقود جامعة القاهرة مع شركاء تحالف في الذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي.

وتابع أن هناك تحالف في مجال تصميم أشباه الموصلات تقوده الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تقود جامعة عين شمس قطاع الأعلاف والمواد البيولوجية، منوها بأن جميع تلك التحالفات تستهدف التنمية وتحويل البحث العلمي الناضج إلى اقتصاد معرفي يمكن قياس من خلاله فرص العمل والعابد الاقتصادي.

ونبه إلى وجود مجلس استشاري مشكل من جهات داخلية وخارجية لقياس الأداء ومدى تحقيق المستهدف خلال ثلاث سنوات.

