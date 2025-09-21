لكسر رهبة اليوم الأول، مدارس أسيوط تنظم حفلات لتلاميذ الابتدائي بالعرائس الكرتونية (صور)

استقبلت مدارس التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط تلاميذ الصف الأول الابتدائى، في أول أيام العام الدراسي الجديد بالعرائس الكرتونية وأغاني الأطفال للسيطرة على رهبة اليوم الأول للدراسة.

مدارس أسيوط تستقبل التلاميذ الصغار بالعرائس وأغاني الأطفال

ونظمت مدارس أسيوط حفلات استقبال التلاميذ بالعرائس لرسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال بمناسبة بدء الدراسة.

واستهدفت تلك الفعاليات الحد من رهبة وخوف التلاميذ من المدرسة واليوم الأول من الدراسة بعيدا عن أولياء أمورهم.

واحتفل الأطفال مع العرائس في أرض الطابور وساحات المدارس، رافعين البالونات والتصفيق مع العرائس الكرتونية على نغمات الموسيقى وأغاني الأطفال.

محافظ أسيوط يتفقد انتظام الدراسة بعدد من المدارس

في سياق متصل، أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية بعدد من المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2025/ 2026، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول.

وتفقد محافظ أسيوط الفصول الدراسية والمعامل وغرف الأنشطة، والتقى بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالانضباط والالتزام بحضور الحصص منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن التعليم هو السلاح الحقيقي للمستقبل والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.

كما نصحهم بالاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتنظيم وقتهم بين الدراسة والهوايات، مع الحرص على التعاون والاحترام المتبادل داخل المدرسة.

وأشار أبو النصر إلى أن الدراسة انتظمت بجميع مدارس محافظة أسيوط، والبالغ عددها 3214 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضم نحو 30 ألفا و999 فصلًا، ويعمل بها 38 ألفا و897 معلمًا، ويستفيد منها أكثر من مليون و213 ألف طالب وطالبة، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو هيئات التدريس.

