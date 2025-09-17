خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة في الوادي الجديد لتوفير احتياجات المواطنين

شهد منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عرض قائمة جديدة من أسعار الخضروات والفاكهة، في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والحد من تداعيات الغلاء في الأسواق المحلية.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة: إن المبادرة استكمالًا لجهود متواصلة تستهدف دعم الأسر وتقليل الأعباء المعيشية، خصوصًا مع بداية العام الدراسي الجديد وزيادة الطلب على السلع الغذائية.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أن قائمة أسعار الخضروات جرى تحديدها على النحو التالي:

•الطماطم 5 جنيهات للكيلو.

•البطاطس 10 جنيهات.

•الفلفل الرومي 20 جنيهًا.

•الفلفل الشطة 15 جنيهًا.

•الفلفل البلدي 15 جنيهًا.

•الخيار 15 جنيهًا.

•البصل 15 جنيهًا.

•الباذنجان العروسي 12.5 جنيهًا.

•الباذنجان البلدي 12.5 جنيهًا.

وأوضح أن هذه الأسعار جاءت بعد متابعة دقيقة للأسواق لضمان ملاءمتها مع متوسط دخول المواطنين، وبما يمنع استغلال التجار لاحتياجات الأهالي.

ولفت إلى أن أسعار الفاكهة فقد جرى طرحها كالآتي:

•العنب 25 جنيهًا.

•التين 35 جنيهًا.

•المانجو كيت 45 جنيهًا.

•التفاح 60 جنيهًا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن الأسعار الجديدة تستهدف توفير بدائل متنوعة للمستهلكين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

دعم المواطن وتقليل الأعباء

وكشف رئيس مركز ومدينة الداخلة عن وجود متابعة ورقابة مستمرة على المنافذ للتأكد من انتظام البيع وتلبية احتياجات الأهالي دون أي عوائق، مبينا أنه لم تقتصر جهود الوحدة المحلية على منافذ البيع فحسب، بل امتدت لتشمل أنشطة النظافة والتجميل، حيث جرى تنفيذ حملات لرفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة موط، وتقليم الأشجار والنخيل في المدارس مع بداية العام الدراسي.

وأضاف بأنه جرى تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق في القرى التابعة وتوفير خدمات المياه والصيانة الدورية لشبكات الري، بما يعزز من مستوى الخدمات العامة.

