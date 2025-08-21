المسلماني قصة واللا مناظر؟!.. رئيس الوطنية للإعلام ينشغل عن الملفات الرئيسية بـ”التصريحات الوردية”.. تجاهل أزمة “أصحاب المعاشات” حتى تدخل الرئيس.. الترددات الضعيفة مستمرة.. وأربك إذاعة القرآن الكريم

منذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام فى نوفمبر 2024، لفت أحمد المسلمانى الأنظار بخطوات أولى استشعر فيها الكثيرون رياح التغيير، من أبرزها حظر ظهور المنجمين والعرافين على الشاشات والإذاعات الرسمية، وإلغاء الإعلانات فى إذاعة القرآن الكريم، واستبعاد بعض البرامج المرفوضة شعبيًا من أثير إذاعة القرآن الكريم وغيرها، كما أطلق عددا من التصريحات التي بثت الأمل فى نفوس محبى ماسبيرو، ممن رأوا أن هذه القرارات والتصريحات بمثابة حجر ألقى فى مياه ماسبيرو الراكدة، ومبادرات لتصحيح المسار، وتحريك المياه الراكدة منذ زمن سلفه حسين زين.

لكن بعد مرور 10 أشهر، برز سؤال فرض نفسه: هل كانت هذه بداية إصلاح حقيقي؟ أم أن ما حدث لا يعدو كونه حلقة في سلسلة من التغييرات الشكلية والتصريحات الطموحة ولكنها لا تمس جذور الأزمة؟

إجراءات بثت الأمل.. وقرارات شكلية أثارت الجدل

أعلن المسلمانى منذ نوفمبر الماضى مجموعة من الإجراءات التي رآها البعض محاولة لـ”ضبط البوصلة”، منها ما سبق ذكره، فضلًا عن إطلاقه عددًا من التصريحات الطموحة بشأن إطلاق قناة أطفال، وتدشين منتدى القاهرة للإعلام، والإعلان عن إنتاج مسلسل عن طلعت حرب وغيرها، وبالرغم من هذا، لا تزال الملفات الكبرى داخل “الوطنية للإعلام” بلا حلول واضحة وحاسمة، وعلى رأسها: أزمة أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة منذ سنوات، قبل أن يوجهه الرئيس أثناء مثول الجريدة للطبع بالتحرك في هذا الملف وفى الوقت الذى ينتظر فيه الكثيرون تحركات جذرية، بدا لدى البعض أن جزءا من أولويات رئيس الهيئة تركزت فى تغييرات شكلية كإعادة تسمية بعض القنوات التى واجهت سخرية بالغة أجبرته على التراجع فى تاريخه، وكذلك المنشآت مثل: ستوديو 27 الذي حمل اسم نجيب محفوظ، ومسجد التليفزيون الذى أصبح اسمه الليث بن سعد، ومعهد الإذاعة والتليفزيون الذى تحول إلى أكاديمية ماسبيرو، وستوديو 45 الذي أصبح اسمه ستوديو أحمد زويل الذى كان المسلمانى يعمل لديه، فضلًا عن سفر الأخير إلى بعض الدول الإفريقية برفقة وزير الخارجية، ما أثار انتقادات وتساؤلات حول الأولويات وغياب الرؤية التنفيذية، وبينما يشيد البعض باتجاه المسلمانى لتحسين الأوضاع.

يرى آخرون أن تجاهل القضايا الجوهرية مقابل الاكتفاء بالتصريحات الطموحة والقرارات الشكلية، قد يؤدى إلى مزيد من الإحباط داخل المؤسسة الإعلامية الأقدم فى مصر التى لا يزال بعض المتفائلين يعولون عليها.

ملفات حيوية أكثر إلحاحًا

من جانبه أكد عادل العبساوي، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة الأسبق، أن المسلمانى لم يقدم على مدار حوالى 8 شهور شيئًا فى صُلب القضية، واستعرض عددًا من المشكلات الملحة التي تواجه الهيئة، وفى مقدمتها: ضعف الترددات بما يشكل تهديدًا للأمن القومي، وضرب مثالًا على هذا الأمر بأنه عند فتح الراديو فى بداية طريق مصر اسكندرية الصحراوي، فى اتجاه الإسكندرية، سيجد المستمع تداخلا من إذاعات الكيان الصهيونى وإذاعات اليونان وقبرص على الـFM المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإذاعات تكون تردداتها أقوى من الترددات المصرية داخل القاهرة وهو ما اعتبره مسألة “أمن قومي”.

“العبساوي” انتقد استمرار القنوات الرسمية فى البث بنظام SD، في وقت تعتمد فيه معظم الدول الإفريقية على نظام Full HD، مشيرا إلى أن القنوات مثل: الثانية والإقليمية والمتخصصة لا تزال تعمل بنظام التردد ذى الجودة المتوسطة فى البث التليفزيوني، موضحًا أن قوة البث حوالي 2 ميجا، ما يؤثر سلبًا على وضوح الصورة، مضيفًا: “المشاهد لا يشعر بالمتعة، والصورة ضعيفة مثل قنوات تحت بير السلم”، وتساءل: لماذا لم يسع “المسلماني:” إلى الآن لرفع جودة صورة قنوات ماسبيرو رغم أننا من مؤسسى النايل سات؟”.

تطرق “العبساوي” أيضًا إلى أزمة الرعاية الصحية، حيث قال” إنها لم تبدأ مع الإدارة الحالية، مؤكدًا أن المسلمانى ورث من سابقه ملفا مثقلا بالديون، مشيرًا إلى أن صيدلية المبنى تمنح المتواجد بها شعورًا كأنه فى الستينات من القرن الماضي، على حد وصفه، فى ظل ما تعانيه من نقص فى الأدوية اللازمة، فأصبح المريض التابع للهيئة الوطنية للإعلام لا يستفيد من الخدمة العلاجية بالرعاية الصحية، إضافة أن كل المستشفيات التى كانت متعاقدة مع الهيئة أوقفت التعاقد لعدم وفاء الهيئة بالتزاماتها.

ناقش العبساوى ملفًا آخر يتعلق بحقوق الهيئة المهدرة مع الوزارات الأخرى، حيث أكد أن ماسبيرو يقدم خدمات دون معرفة ما الذي يأخذه منها فى المقابل، مثل: إيجار سيارات الإذاعات الخارجية،، مؤكدًا أن أقل تقدير لتكلفة إيجار السيارة الواحدة دون طاقم تصوير يصل إلى 15 ألف دولار فى اليوم الواحد، ثم يسأل: “عايزين نعرف الهيئة الوطنية للإعلام بتاخد مقابلها إيه؟”.

وفى إطار حديثه عن حقوق الهيئة، تطرق “العبساوي” إلى ضريبة الراديو التى تفرض عند تجديد ترخيص أى سيارة والتى تبلغ قيمتها حوالى 65 جنيها، حيث تساءل العبساوى “ مين اللى بياخدها؟ عندنا كام مليون عربية فى مصر لو ضربناها فى 65 جنيها دى بتمثل موارد أد إيه للهيئة الوطنية للإعلام؟”، كما تساءل “فين أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى اللى احنا مشاركين فيها بـ 51%؟ فين أرباح النايل سات اللى احنا مشاركين فيه بالنسبة 49%؟”، كما يشير إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك مساحات واسعة من الأراضي والأماكن التى كانت تستخدم كمحطات للمايكرويف والبث الإذاعي والتلفزيوني، منتشرة فى كل الجمهورية وممتدة من السلوم حتى شمال سيناء حتى حلايب وشلاتين ووادى حلفا، متسائلًا: “لماذا لم يتم استغلال هذه الأراضى كمشروعات لصالح الهيئة الوطنية للإعلام؟”.

أشار “العبساوي” فى حديثه إلى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، حيث قال: إنها توقفت عن الإنتاج منذ عام 2017 ولكنها لا تزال قائمة حتى الآن ومقراتها موجودة وتدفع إيجارات وأجور وترأسها الأستاذة نادية مبروك التى أحيلت على المعاش من عام 2017، وتساءل “ما هو السبب لاستمرار هذه الشركة رغم أنها متوقفة من عام 2017، مضيفا: ”الشركة علامة تعجب كبيرة”!!

ومن أبرز المشكلات التى يواجهها ماسبيرو، وفقًا لرؤية العبساوي، هى عدم القدرة على الربط بين القديم والجديد، حيث يقول: “آخر دفعة اتعينت فى الإذاعة والتلفزيون كانت فى 2011 – 2012.. أصغر واحد عندنا شغال فى المبنى 38 سنة أو 40 سنة، متسائلا: “هل ده مبنى عايز يقوم؟.. دى أصغر مذيعة عمرها ٥٥ سنة دى تقدم برامج الشباب ازاي؟”.

واستطرد قائلًا “لو الأستاذ أحمد خد ضريبة التاكسى.. وإيجار سيارات الإذاعة الخارجية.. ماسبيرو بعد ما كان مديونا سيكون دائنا.. وهذا على عهدتى الشخصية”، مضيفا: “المسلمانى يهتم بديكور المنزل من الخارج ولم يهتم بالمكان الذى تعيش فيه أسرته”، مختتمًا “كأنى عملت بيتى من بره بأغلى أنواع الرخام.. ولما تيجى تدخل بيتى تلاقينى أنا قاعد أنا ولادى على الأرض.. أنا عامل الرخام ده لمين؟.. للناس اللى بره عشان يقولوا ده بيت فخم لكن جوه ولادى عايشين فى مكان لا آدمى ولا يليق”.

وعن أكاديمية ماسبيرو التى تم الإعلان عنها بديلا لمعهد الإذاعة والتليفزيون..قال “العبساوي”: “هل احنا كنا محتاجين الأكاديمية دى ؟” واستنكر تدريب المتدربين على معدات “عفا عليها الزمن”، وفقًا لوصفه، وتساءل “أنا هقدم ايه فى الHigh-Technology وانا جوه المبنى مازلت بتعامل بالOld Generation”؟

مؤهلات جيدة وفرصة لم تتح لأحد فى مصر

من جانبه قال على عبد الرحمن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق: “المسلماني” أتيحت له فرصة لم تتح لأحد فى مصر وهى أنه أول رئيس للهيئة من خارج ماسبيرو، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن يقابل برياح التغيير والمقاومة، ولكن هذا لم يحدث، ثقة فى خبرة المسلمانى ومهاراته وعلاقاته.

وأشار عبد الرحمن إلى أن “المسلماني” عمل على ما يسمى بمرحلة التمهيد المتمثلة فى لقاءات مع السفراء والجهات الإعلامية وغيرهم، وكانت هذه المرحلة تمهيدًا لخطوات عودة ماسبيرو أو تطوير الهيئة، مؤكدًا أن ماسبيرو بعد نشأة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يعد ممثل الدولة فى مسألة البث ولكنه أصبح جهة الإنتاج وبث مثله مثل أى شركة إنتاج وبث فى مصر، مشيرًا إلى أنه معنى بالدرجة الأولى بالإنتاج، وأنه لابد أن ينتج وأن يقدم إعلاما عصريا وجماهيريا وحديثا، وأنه هو الوحيد المسئول عن إعلام الخدمة العامة فى كل منظومة الإعلام الرسمى وشبه الرسمى والمستقل فى مصر.

واستطرد: الإعلام الرسمى قبل أحمد المسلمانى أصابه قدر من الترهل والضعف وقلة المشاهدة، وقلة العوائد، وسوء بيئة العمل، مشيرًا إلى أن لديه مشاكل متراكمة كثيرة مثل جهات أخرى إدارية كبرى فى الدولة، معقبا: كان من المفترض أن تكون الخطة الأولى لعودة ماسبيرو هى إعادة خرائط الإنتاج والبث، ولأن الإنتاج يحتاج إلى المال وماسبيرو لديه معوقات مالية، كان من الممكن حل هذا الأمر بالشراكات مع جهات إنتاج تهتم بالإعلام الوطني، بدعم بسيط جدا من الدولة، وأن يتم إنتاج بعض البرامج التنموية المعنية بالجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي، ومصر الجديدة.

وأضاف “عبد الرحمن”: كان لابد من إعلاء قيمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج بعيدًا عن التيكتوك والرياضة والشعوذة، ومع دخول انتخابات الشيوخ واقتراب “النواب” وفى ظل غياب التثقيف السياسى والحزبي، كان من المفترض إعداد حملة تسهم فى التثقيف ورفع الوعى السياسي، مشيرا إلى أن مصر تواجه استهدافا داخليا وخارجيا، وكان من المفترض من خلال وثائقيات وبرامج سياسية، استعراض دور مصر فى القضية الفلسطينية على سبيل المثال، والدفاع عن الدور المصرى فى المنطقة المحيطة.

فجوة بين التصريحات والتنفيذ

وصف “عبد الرحمن” تصريحات المسلمانى بـ “الطموحة”، أو التى تبدو هكذا، مؤكدًا أنه ليس عيبًا إطلاق التصريح، ولكنه شدد على أهمية التأكد من أن هذا التصريح قابل للتنفيذ أم لا؟ هل توجد إمكانيات للتنفيذ؟

استطرد “عبد الرحمن” فى مناقشة عدد من التصريحات التى أطلقها المسلماني، وأبرزها التصريح الخاص بإطلاق قناة للأطفال، مشيرا إلى أن إطلاق قناة الاطفال أعلى تكلفة من قنوات الأخبار، وهى أمر لابد من الاستعداد له، حيث إنه مكلف، وفيما يخص التصريح بالنية فى ترجمة المسلسلات للغات الإفريقية، فقال على عبد الرحمن إن هذا الأمر يعتمد على مركز ترجمة وخبرات ومترجمين وأجهزة ترجمة، أى يحتاج إلى بنية أساسية غير متوفرة.

وتطرق إلى التصريح الخاص بإنتاج مسلسل طلعت حرب، وقال “ده مسلسل ضخم.. فى لغة الإنتاج الحالية هيحتاج مش أقل من 200 مليون جنيه.. ما أعتقدش أنهم متوفرين لماسبيرو”، وتابع “كان مفروض يبقى فيه شراكة مع بنك مصر المسئول عن تمويل منشئه ورائده طلعت حرب أو مجموعة من البنوك”.

بعد ذلك يأتى التصريح بإطلاق قنوات رقمية وتقديم بودكاست وإنشاء منصة ماسبيرو، وتساءل عبد الرحمن: “المنصة الرقمية هتذيع فيها إيه؟”، مؤكدًا أن ماسبيرو كان ينافس بالتراث الذى لم يكن عند أحد، ولكن هذا التراث أصبح متاحا لمنصات سابقة، ولا يوجد إنتاج جديد، ولأن المنصات مدفوعة فلن يدخل أحد لمشاهدة منتج تقليدى مذاع، أما فيما يخص القنوات الرقمية فقد أكد “عبد الرحمن” أن الإنتاج الرقمى له مواصفات فى الإيقاع وفى المدد والجاذبية والإعلان، وتساءل “احنا حاطين ستايل بوك للإنتاج الرقمى عشان نقول هننتج ايه بمواصفات ايه وبتنافس مين؟”.

وفيما يخص الهيئة الاستشارية التى تم تشكيلها مؤخرا.. قال “عبد الرحمن”: الهيئة الوطنية للإعلام لديها مجلس إدارة من كوادر الإعلام ولديها كثير من خبراء الإعلام سواء من أبناء ماسبيرو السابقين أو أساتذة الإعلام أو خبرائه، مضيفا: المسلمانى من الممكن أن يقوم بتشكيل مجلس خبراء يقدم النصيحة والاستشارة إنما الهيئة الاستشارية حينما يكون على رأسها مثلا عمداء كليات الحقوق والهندسة فإن هذا ليس من تخصصهم.

وتطرق على عبد الرحمن إلى بعض الإجراءات التى حدثت فى الآونة الأخيرة، حيث قال “احتفلنا بأم كلثوم.. شيء بديع.. وأطلقنا اسم نجيب محفوظ على ستوديو 27.. ونجيب محفوظ أكبر من ستوديو 27 كان من الممكن إطلاق اسمه على حارة فى مدينة الإنتاج أو على شبكة كبيرة من الشبكات”، وتابع قائلًا “حتى الشبكات لما نغير من النيل لموليوود وبوليوود ما عندناش أعظم من النيل ننتمى اليه.. وما عندناش أعظم من النيل نحمل اسمه والبديل لم يكن على قدر النيل”.

ومن أبرز التصريحات التى أطلقها المسلماني، تأسيس أكاديمية ماسبيرو، ومن جانبه علق على عبد الرحمن قائلًا “ لفظ أكاديمية ده لفظ منهجى دراسى يعنى تعليمى يخضع لوزارة التعليم العالى.. وعندنا أكاديمية فى المدينة”، مردفا: معهد الإذاعة والتلفزيون اسم قديم وعريق فى المنطقة العربية ودرب كل الكوادر العربية ولديه إفرازاته الأدبية والبحثية مثل: مجلة الفن الإذاعى ومجلة البحوث وغيرها، وتابع قائلًا “ لو بتكلم على البراند وعلى العمق التاريخى.. معهد الإذاعة أفضل من الأكاديمية.. ولو القضية تغيير بس المعهد وأحط الأكاديمية والشعار هو هو زى ما عملنا مع الهيئة الوطنية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.. تغيير الأسماء مرحلة عدت”، مضيفًا أنه من المفترض تغيير آليات العمل فيه والمناهج والأقسام والتخصصات والأنشطة.

مراجعة الأفكار المطروحة

وفيما يتعلق بالأفكار التى يطرحها المسلماني، فقد أكد “عبد الرحمن” أن “المسلماني” يفكر ولا أحد يلوم على التفكير مؤكدًا أنه يحرك الماء الراكد، ويطلق أفكارا لم يطلقها قادة ماسبيرو السابقون، مشيرا إلى أنه كما أن للمسلمانى مجلس إدارة وهيئة استشارية، عليه تشكيل مجلس خبراء يقول له المسلمانى أفكاره أولًا ويضعون لها الأبعاد، مضيفا: “يوجد فرق بين نطمح إلى.. وأن ننتوى يعنى بدأنا، وشغالين فى كذا”، مؤكدًا أن كل تصريح من التصريحات مشروع، وكل مشروع يحتاج إلى حوالى نصف مليار جنيه، وأضاف أنه كان من المفترض وضع أجندة للتحرك ووضع أولويات، وأولى هذه الأولويات هى الإنتاج والتوعية.

يرى “عبد الرحمن” أن هناك أفكارا يمكن لأبناء ماسبيرو تنفيذها مثل: فكرة إذاعة الدراما، دراما FM، مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه هذه الفكرة للتنفيذ موجود بماسبيرو من استوديو وماكينات ومعدات وتراث، وقال “هذه المحطة إن أُحسن الإعداد لها.. وأُحسن انتقاء البرامج وإيقاعها.. مع عدم إذاعة دراما فقط بل تنويهات وأخبار مهرجانات الدراما وحواديت الدراما وغيرها نقدر نعمل قناة عندها إيقاع يدر دخلا”، وأعاد التأكيد على ضرورة مراجعة الأفكار.

لكن السؤال الذى يطرحه “عبد الرحمن” هو: هل ستنفذ هذه الأفكار؟ ومتى؟ وكم من الوقت تحتاج لتنفيذها؟، وقال “ أول مرة فرحنا، ثانى مرة فرحنا، ثالث مرة فرحنا”، وأضاف لكن الأمر أصبح نمطيًا، وتابع “أستاذ أحمد هيواجه ناس كانت فرحانة بالتصريحات على اعتبار أنها هتنفذ.. قد لا يكون عندهم فكرة عن تكلفة التنفيذ، وإنما بقت ثقافة إنى أنا أصرح وأطلق وأقول، دون أى مردود على أرض الواقع حينها سيقال دى أفكار، وتساءل ”هل احنا كنا جايين نطلق أفكار وبس؟ هذا أمر يثاب عليه.. ولكن إحنا كنا جايين نتنج ونقول ونغير”، وأضاف قائلًا “نحتاج دراسة المتاح.. والممكن والتحدث فى هذا الإطار.. ومطالبين الآن قبل بكرة بالتثقيف السياسى والتنموى والوطني”.

وأضاف على عبد الرحمن أنه كان من الممكن أن يعمل المسلمانى بشكل رأسى لا أفقي، أى يركز على جزء وينتهى منه، بدلًا من طرح موضوعات كثيرة مرة واحدة، مؤكدًا أن هناك كثيرا من المنتجين حاليًا متعاطفين مع ماسبيرو باعتباره صوت الوطن والدولة كذلك متعاطفة معه، لأنه لا توجد دولة فى العالم ليس لها صوت ولا صورة حتى فى ظل وجود القطاع الخاص والقنوات الخاصة.

واختتم حديثه قائلًا: “نحتاج فقط وقفة مع النفس.. وأجندة عمل وتنفيذ أولويات وآليات تنفيذ ومصادر تمويل وشراكات”، مضيفا: “ربنا يوفقه.. وماسبيرو ده بيتنا ”، مؤكدًا أن ماسبيرو ظل لفترة من الزمن بحيرة راكدة ولم تصل كل محاولات الإصلاح والتطوير الإدارى والفنى لما هو مرغوب أو مأمول، وأضاف “إننا نحرك ماسبيرو ونطلق أفكارا لصالحه.. وتتم زيارة الجهات للتعاون مع ماسبيرو وخلط العمل الإعلامى بالعمل السياسى بما لأحمد من علاقات ده شيء بديع”، وأضاف “على فكرة عملنا أرضية كويسة.. لو لم نستغل هذه الأرضية فى تحرك رأسى هنصاب بصدمة التصريح وعدم التنفيذ”.

