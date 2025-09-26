القبض على سائق تروسيكل يعرض حياة التلاميذ للخطر ببني سويف (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تروسيكل لقيامه بسماح التلاميذ باستقلال المركبة أثناء توجههم لإحدى المدارس ببنى سويف مقابل مبلغ مالى، معرضا حياتهم والمواطنين للخطر.

فيديو لتلاميذ يستقلون تروسيكل ببنى سويف

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله استقلال عدد من الأطفال لمركبة "تروسيكل" أثناء توجههم لإحدى المدارس ببنى سويف معرضا حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط مركبة "التروسيكل منتهى التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا).

وبمواجهته اعترف بقيامه بتوصيل الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو لمحال إقامتهم مقابل مبلغ مالى.



تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

