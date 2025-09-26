الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق تروسيكل يعرض حياة التلاميذ للخطر ببني سويف (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تروسيكل لقيامه بسماح التلاميذ باستقلال المركبة أثناء توجههم لإحدى المدارس ببنى سويف مقابل مبلغ مالى، معرضا حياتهم والمواطنين للخطر.

 

فيديو لتلاميذ يستقلون تروسيكل ببنى سويف

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله استقلال عدد من الأطفال لمركبة "تروسيكل" أثناء توجههم لإحدى المدارس ببنى سويف  معرضا حياتهم والمواطنين للخطر.


وبالفحص تم تحديد وضبط مركبة "التروسيكل منتهى التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا).

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بتوصيل الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو لمحال إقامتهم مقابل مبلغ مالى.


تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لتلاميذ يستقلون تروسيكل ببنى سويف تلاميذ يستقلون تروسيكل ببنى سويف فيديو لتلاميذ يستقلون تروسيكل تلاميذ يستقلون تروسيكل بني سويف وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

توفي قبل ساعات من حفل زفافه، وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل الرفاعي خطيب المحلة

الدوري الممتاز، تأكد غياب ثنائي الأهلي عن القمة أمام الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads