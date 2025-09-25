ألغام تهدد مشروع "عبد اللطيف".. "تجريبيات الدقهلية " تخالف قرار وزير التعليم في سداد المصروفات.. مدير "تعليم عابدين" يضرب بالقانون والتعليمات عرض الحائط

جهود كبيرة يبذلها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وإنهاء أزمات متراكمة منذ عقود، وبعد النجاح الذي تحقق العام الدراسي الماضي من خفض كثافات الفصول الدراسية التي كانت مرعبة، واستطاعت الوزارة أن تخفض الكثافات إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل الواحد بعد أن كانت الكثافات تصل إلى أكثر من مائتي طالب في بعض الإدارات التعليمية، وتمكنت الوزارة من توفير ٩٨ ألف فصل مدرسي دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية.

وكذلك تمكنت الوزارة من حل أزمة العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وحققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاحًا كبيرًا في عودة انتظام الطلاب في المدارس، وسجلت نسبة الحضور أكثر من ٩٠٪ حتى نهاية العام الدراسي الجديد.

ورغم أن وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد عقد لقاءات مع كافة مديري المديريات التعليمية ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائها، واجتمع بأكثر من ٨ آلاف مدير مدرسة ما بين مديري المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية لشرح تفاصيل القرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس، ومنح مديري المدارس الثقة وإفساح المجال للخروج بالعام الجديد في أفضل صورة، إلا أن بعض المسئولين في المديريات والإدارات التعليمية مازالوا يصرون على السير ضد تيار الوزارة، ويمارسون عددًا من المخالفات الصريحة للقرارات الوزارية، وهو ما يمثل ألغاما في طريق مشروع عبداللطيف لتطوير العملية التعليمية.

"تجريبيات الدقهلية " تخالف قرار وزير التعليم في سداد المصروفات

بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٥ أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٢٢٤) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

ونصت المادة (٢١) على أن يلتزم طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد قيمة المصروفات الدراسية، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المقررة من الوزارة، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع، ومقابل الخدمات، وسائر الرسوم المقررة، وكذلك مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعامل المخصصة لها، أو تسلم لهم.

وتضمنت نشرة المصروفات الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة قيمة المصروفات الدراسية لكل فئة من فئات الطلاب.

ونص القرار الوزاري في المادة (٢٤) على جواز إمكانية سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (التجريبيات) على عدة أقساط، وجاء نص المادة كالتالي: يتم تحصيل قيمة المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب الدراسية على عدة أقساط فيما عدا مقابل النشاط العملي، وخدمات التطوير التكنولوجي، والتأمين الصحي، حيث يجوز تحصيلها على قسطين، أما بالنسبة لكتب اللغات الأجنبية، فتُسدد دفعة واحدة عند استلامها، ويُحدد موعد استحقاق تلك الأقساط بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأكيدًا من وزارة التربية والتعليم على ذلك الإجراء أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام تعليمات صريحة للمديريات التعليمية تشدد على طرق تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (التجريبيات) وجاء في تعليمات الإدارة المركزية للتعليم العام برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام ما نصه: "إيماءً إلى صدور القرار الوزاري رقم (٢٢٤) بتاريخ (٧ / ٩ / ٢٠٢٥) بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمتضمنة الإجراءات الخاصة بتحصيل كافة مبالغ المصروفات مقابل الخدمات والرسوم وثمن الكتب ومقابل الانتفاع وكافة ما يستحق من مبالغ مالية عبر منافذ التحصيل الموجودة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابعت الإدارة المركزية للتعليم العام في تعليماتها:" لذا يرجى من سيادتكم التنبيه مشددًا على جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بتحصيل كافة المدفوعات التعليمية المشار إليها بعاليه من الطلاب عن طريق منافذ التحصيل المتعاقدة رسميًا مع الوزارة (هيئة البريد المصري / منافذ فوري / منافذ أي فاينانس / خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة)، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة للمدفوعات التعليمية، ويحظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسيلة.

وشددت الوزارة في تعليماتها على اعتبار الأمر هام وعاجل وتحت رعاية مديري المديريات الشخصية.

ورغم وضوح القرار الوزاري المشار إليه، وتعليمات الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم العام، إلا أن أولياء أمور المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (التجريبيات) بالدقهلية فوجئوا بإجراء يخالف ذلك كله، صدر عن إدارة التجريبيات بالمديرية بأن لا تحصيل للمصروفات على أقساط، وأن يكون التحصيل كاملًا على دفعة واحدة وبالمدرسة، وقد تسببت تلك التعليمات المخالفة للقرار الوزاري في ارتباك كبير بين أولياء أمور المدارس التجريبية بالدقهلية.

وقالت ولية أمر بمدرسة د عبد الفتاح عطا الله الرسمية للغات بالسعدية التابعة لمحافظة الدقهلية: هو ايه يا جماعة الاستهتار ده حد يوصل صوتنا من فضلكم..الدفع اتقال مفيش بريد وكله في المدرسة..".

وأضافت ولية الأمر:"جوزي يروح امبارح يدفع لا لازم فيزا ويرجع تاني النهارده ياخد الفيزا ويروح لا روح ادفع جزء في البريد..".

وتساءلت ولية الأمر:" يا جماعة إزاي انتو قايلين كله هنا..لا السيستم اتفعل حالا وروح البريد، ويطلع على البريد يقولوا له لا المصاريف كلها في المدرسة، ويخلص اليوم والمصاريف متدفعش، وهو مسافر بكرة وأنا معايا (بيبي) وظروفي متسمحش انزل.. مين بقى مسئول عن المهزلة وتضييع الوقت ده؟!

وأضافت ولية أمر أخرى قائلة: "احنا عندنا فى مدرسة فخر الرسمية للغات بيقولوا المصاريف كلها فى المدرسة مفيش دفع فى البريد نهائى بقينا مشتتين نصدق مين؟!"

وحصلت "فيتو" على نسخة من تعليمات أصدرتها إحدى مديري المدارس التجريبية بالدقهلية تقول فيها: "سداد المصروفات كاملة في المدرسة.. المبلغ اللي احنا أعلنا عنه وفق نشرة المصروفات الدراسية الجديدة المعلنة من قبل الوزارة".

وأضافت مديرة المدرسة المشار إليها في تعليماتها:" السداد كامل مفيش أقساط، لأن دي بتسبب لخبطة جامدة جدا وبتيجي فوق دماغ المدرسة، فأنا مش هطبق نظام الأقساط في المدرسة، الكاش كله على بعضه.. من ضمن المصاريف مصروفات المدرسة كاملة إن شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين"، إلى هنا انتهت تعليمات مديرة المدرسة والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها بصوت مديرة المدرسة أرسلت تلك التعليمات على تسجيل صوتي بأحد جروبات الواتس آب الخاصة بالمدرسة.

فيما نشرت المدرسة الفرنسية بالدقهلية عبر حسابها على موقع " فيس بوك" تنبيها لأولياء الأمور جاء فيه " تنبيه هام.. السادة أولياء الأمور بالنسبة لسداد المصروفات الدراسية سيتم دفع جميع المصروفات بالفيزا عن طريق مكنة الدفع الإلكتروني بالمدرسة، ولا يوجد دفع بالبريد".

ووفقًا لعدد من العاملين بالمدارس الرسمية للغات بالدقهلية، فالتعليمات تلك صادرة عن إدارة التجريبيات بالمديرية، وأن هناك تشديدا على ضرورة تحصيل المصروفات الدراسية كاملة عن طريق المدرسة في مخالفة صريحة للقرارات الوزارية، ما يعني لغما موضوعا في طريق الوزارة يضعها في صدام مع أولياء أمور التجريبيات بالدقهلية.

مدير "تعليم عابدين" يضرب بالقانون وتعليمات الوزير عرض الحائط

بتاريخ ١٤ سبتمبر الجاري أصدرت الدكتورة همت أبوكيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حركة تغييرات في مديري الإدارات التعليمية، وكان ضمن من شملتهم الحركة طارق عبدالله مديرًا عامًا لإدارة عابدين التعليمية.

وفي أول اجتماع أجراه مدير عام إدارة عابدين التعليمية بعد تسلمه مهام منصبه مع مديري المدارس الثانوية بالإدارة، أصدر تعليمات تخالف صريح القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتعديلات قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، حيث أكد مدير عام الإدارة التعليمية بعابدين لمديري المدارس الثانوية أن بقاءهم في أماكنهم مرهون بدخول الطلاب في نظام البكالوريا بدلا من نظام الثانوية العامة الحالي، ورغم أن نسبة الطلاب الذين اختاروا نظام البكالوريا في مدارس إدارة عابدين التعليمية يزيد عن ٧٠٪ مقابل أقل من ٣٠ ٪ من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا نظام الثانوية العامة الحالي، إلا أن تلك النسبة لم تكن مقنعة لمدير عام الإدارة، حيث أشار في تعليماته إلى أنه لن يقبل بنسبة أقل من ٩٠٪ للبكالوريا، وذلك في مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، وينص القانون صراحة على أن البكالوريا نظام اختياري ويحق للطالب اختيار أي نظام تعليمي يريده سواء أكان البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة.

أيضًا تعليمات مدير عام الإدارة التعليمية بعابدين تتعارض مع توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والتي أعلنها صراحة في أكثر من مناسبة، ومنها اجتماعه السابق مع نحو ٤ آلاف مدير مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية، وهو اللقاء الذي حضره مدير إدارة عابدين الحالي، وفيه شدد الوزير على أن نظام البكالوريا اختياري، ولا إجبار للطلاب في ذلك، وإنما طالب الوزير مديري المدارس أن يشرحوا النظامين بدقة للطلاب والطالب بعد ذلك حر في اختياره.

وفي اجتماع الوزير بمحرري ملف التعليم بالصحف بتاريخ ١٦ سبتمبر الجاري، قال الوزير إنه لا إجبار على اختيار نظام تعليمي معين في مرحلة الثانوية العامة؛ ولكن لابد من شرح وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالبكالوريا المصرية، ودحض الشائعات المثارة حول النظام قبل البدء في تطبيقه، وبعد أن تتضح الصورة كاملة أمام الطلاب وأولياء أمورهم يكون اختيارهم حرا في نظام الدراسة الذي يرغبون فيه.

وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصرية يعادل أنظمة التعليم الدولية مثل (ig) والدبلومة الأمريكية وغيرها والتي تتيح للطالب أكثر من فرصة امتحانية، كما أن مناهج النظام تركز على ما يحتاجه الطالب من مواد مؤهلة للكلية التي يرغب في استكمال دراسته بها، بعيدًا عن الحشو وذلك من خلال تعدد المسارات في البكالوريا المصرية.

وشدد الوزير على أن البكالوريا تواجه العديد من الشائعات، ومصدرها معلمو سناتر الدروس الخصوصية الذين يرغبون في استمرار منح الطلاب دروسًا خصوصية، وأن نظام البكالوريا سيحد كثيرًا من الدروس الخصوصية، كما أنه نظام يقضي على أزمة امتحان الفرصة الواحدة في الثانوية العامة الحالية، وشدد الوزير على أن تعليماته لمديري المدارس الثانوية وللمسئولين في المديريات والإدارات التعليمية صريحة وواضحة بشأن شرح النظام الجديد وتوضيحه، دون إجبار طالب على اختيار نظام بعينه، مؤكدًا أن النظامين مسئولية الوزارة، وليس هناك ميل نحو نظام على حساب الآخر، مؤكدًا أن جميع الطلاب هم أبناء الوزارة ولا تفضيل لشيء على حساب الآخر.

ورغم نشر تعليمات الوزير ووصولها للمسئولين في الإدارات والمديريات التعليمية، إلا أن مدير عام إدارة عابدين التعليمية كان له رأي آخر في أول لقاء له مع مديري المدارس الثانوية بالإدارة.

تعليمات مدير إدارة عابدين التعليمية أحدثت ارتباكا في المدارس الثانوية التابعة للإدارة خاصة أنها جاءت قبل انطلاق الدراسة بأيام قليلة، وكانت المدارس قد تجهزت بقوائم الطلاب بالفعل في كل نظام تعليمي؛ ولكنها الآن بين مطرقة مدير عام الإدارة وسندان أولياء الأمور الذين اختاروا نظام الثانوية العامة الحالي.

