الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا

الحجاب في المدارس،
الحجاب في المدارس، فيتو
18 حجم الخط

صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.

تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية

وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون - بحسب الحكومة - إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.

قرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد

وأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.

القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.

ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بحظر ارتداء الحجاب بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس البرلمان النمساوي ارتداء الحجاب داخل المدارس حظر ارتداء الحجاب داخل المدارس قرار يستهدف المسلمين

مواد متعلقة

الرحلة الكاملة من البطريركية إلى النمسا 2025.. الكنيسة تكشف تفاصيل الملف الطبي للبابا تواضروس منذ اعتلائه السدة البطريركية.. ومتابعة صحية دقيقة على مدار 13 عامًا وفحوصات دورية وبروتوكول صارم

البابا تواضروس يرسم كهنة جددا للخدمة في النمسا

العثور على جثتي أم سورية وابنتها في النمسا بعد عام من اختفائهما

البابا تواضروس يناقش مراحل تطور الخدمة في إيبارشية النمسا

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ( فيديو وصور)

المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق بتهمة الرشوة

بيراميدز يستقبل الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية (صور)

توروب يستقر على عناصر تشكيل الأهلي أمام إنبي

توافد المواطنين على لجنة مدرسة الـ" زايد" ببولاق بانتخابات الدوائر الملغاة بالنواب

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads