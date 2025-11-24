تعليم الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة مديري المدارس

18 حجم الخط

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تدريبا لتنمية المهارات الإدارية لمديري المدارس بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، استهدف 72 مدير مدرسة من مختلف الإدارات التعليمية، بهظف تطوير الأداء الإداري، وتزويدهم بالمهارات القيادية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة العمل داخل المدارس.

محاور البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المدارس

وشمل التدريب عدة محاور لتنمية قدرات مديري المدارس منها، تعزيز مهارات القيادة والإدارة التربوية، تنمية مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة المدرسية، رفع كفاءة مديري المدارس في التعامل مع التحديات اليومية، دعم اتخاذ القرار وحل المشكلات داخل المؤسسة التعليمية، التعرف على الأساليب الحديثة في الإدارة المدرسية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن التدريبات أهم طرق تطوير الأداء الإداري، ودعم القيادات التربوية لمواكبة متطلبات التطوير الشامل للتعليم.

