الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم تنظم تدريبا لرفع كفاءة مديري المدارس

تدريبا لرفع كفاءة
تدريبا لرفع كفاءة مديري المدارس
18 حجم الخط

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تدريبا لتنمية المهارات الإدارية لمديري المدارس بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، استهدف 72 مدير مدرسة من مختلف الإدارات التعليمية، بهظف تطوير الأداء الإداري، وتزويدهم بالمهارات القيادية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة العمل داخل المدارس.

محاور البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المدارس

وشمل التدريب عدة محاور لتنمية قدرات مديري المدارس منها، تعزيز مهارات القيادة والإدارة التربوية، تنمية مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة المدرسية، رفع كفاءة مديري المدارس في التعامل مع التحديات اليومية، دعم اتخاذ القرار وحل المشكلات داخل المؤسسة التعليمية، التعرف على الأساليب الحديثة في الإدارة المدرسية.

 

بمشاركة 50 جهة، انعقاد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية

عاشور: تعاون دائم بين التعليم العالي والأزهر لتحقيق تطوير علمي يستند على الهوية الوطنية

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن التدريبات أهم طرق تطوير الأداء الإداري، ودعم القيادات التربوية لمواكبة متطلبات التطوير الشامل للتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الابتدائى والاعدادى والثانوى الاجتماعات التحضيرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم البرنامج التدريبي وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم، 10 تكليفات من السيسي للحكومة للحفاظ على صحة المصريين، 9 ضوابط لاستخدام ماكينات الصرف التمويني، الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى، درجات الحرارة المتوقعة غدا

لطلاب الشهادات الفنية، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

لأول مرة منذ 15 سنة، مخبز مدرسة الفيوم الزراعية يفتح أبوابه للمواطنين

برنامج تدريبي لمعلمي التعليم الفني بالفيوم لتنمية مهارات الريادة والابتكار

تنسيق المرحلة الثالثة، مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لطلاب الثانوية

كل ما تريد معرفته عن موازنة الهيئات الرياضية وفق تعديل القانون

بعد صدورها رسميا، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الرياضة

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لتقييم أنشطتها الصيفية بالمدارس

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية