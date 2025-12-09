أستاذ نساء: أقراص منع الحمل وسيلة آمنة وفعالة

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشار وزير الصحة سابقا لشؤون السكان أن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب أقراص منع الحمل المركبة في سرطان الثدي، ادعاءات «لا تستند إلى أي دليل علمي معتمد».

حبوب منع الحمل من أكثر الأدوية التي خضعت لأبحاث علمية موسعة ودقيقة

وقال أستاذ طب النساء والتوليد إن حبوب منع الحمل من أكثر الأدوية التي خضعت لأبحاث علمية موسعة ودقيقة على مدى خمسين عاما، وشملت ملايين النساء حول العالم، موضحًا أن النتائج العلمية المتراكمة «لا تشير إلى أنها تسبّب السرطان كما يروج البعض».

استخدام الحبوب يقلل على المدى الطويل من خطر الإصابة بسرطان المبيض

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الحبوب يقلل على المدى الطويل من خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم، وهما من السرطانات شديدة الخطورة، مؤكدًا أن تجاهل هذه الحقائق العلمية والاكتفاء بمعلومات مبتورة يعرض النساء للخوف دون مبرر.

وحذر د. عمرو حسن من الاعتماد على منشورات غير موثوقة عبر السوشيال ميديا في اتخاذ قرارات صحية، موضحا أن توقف بعض النساء عن استخدام وسيلة فعّالة وآمنة بناءً على شائعة «قد يؤدي إلى حمل غير مخطط له وارتباك صحي كان يمكن تجنبه».

ودعا أستاذ طب النساء والتوليد إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اختيار أو تغيير أي وسيلة لمنع الحمل، والالتزام بالفحص الدوري للثدي، مؤكدًا أن «القرار الطبي مكانه العيادة، وليس منصات التواصل».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.