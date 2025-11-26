دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

18 حجم الخط

أظهرت دراسة جديدة أن إيقاف أدوية إنقاص الوزن من عائلة (جي.إل.بي-1) قبل الحمل يزيد، على ما يبدو، من خطر حدوث مضاعفات ومن فرص الولادة المبكرة، وهو ما يتعارض مع الإرشادات التي تقول إنه يتعين على النساء التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل الحمل.

وقالت المسؤولة عن الدراسة الدكتورة جاكلين مايا من مستشفى ماساتشوستس العام للأطفال في بوسطن الأمريكية، في بيان: "تشير التوصيات إلى التوقف عن تناولها قبل الحمل لعدم وجود معلومات كافية عن سلامتها على الأجنة".

وبمراجعة بيانات 1792 حالة حمل لسيدات يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وجد الباحثون أن اللاتي توقفن عن تناول أدوية (جي.إل.بي-1) قبل الحمل، أو في وقت مبكر منه، كن أكثر عرضة 32% لاكتساب وزن أكبر من الموصى به، وأكثر عرضة 30% للإصابة بمرض السكري في أثناء الحمل.



وزاد أيضًا خطر إصابتهن بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل 29%، وخطر الولادة المبكرة 34% عن النساء اللاتي لم يتناولن أدوية (جي.إل.بي-1) مطلقًا.

وقال الباحثون في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "جاما"، إنه لم تكن هناك اختلافات في خطر ارتفاع أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الطول أو الولادة القيصرية.

وتشير افتتاحية نُشرت مع الدراسة إلى أن السمنة بحد ذاتها تزيد من مخاطر مضاعفات الحمل، مثل: الإجهاض، والتشوهات الخلقية، والولادة المبكرة، وسكري الحمل، وتسمم الحمل.



وبيّنت الدراسة أنه من خلال تمكينها النساء من بدء الحمل بكتلة جسم أقل، فإن عقاقير (جي.إل.بي-1) لديها إمكانية كبيرة للحد من هذه المخاطر، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الدكتورة كاميل باو من مستشفى ماساتشوستس العام، والمشاركة في إعداد الدراسة، "هناك حاجة إلى إجراء دراسات إضافية عن التوازن بين فوائد أدوية (جي.إل.بي-1) قبل الحمل والمخاطر المرتبطة بوقفها مع الحمل".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لإيجاد طرق للمساعدة في إدارة زيادة الوزن، وتقليل المخاطر في أثناء الحمل عند إيقاف أدوية (جي.إل.بي-1)".



وتشير دراسة منفصلة في "جاما" إلى أن استخدام أدوية (جي.إل.بي-1) لإنقاص الوزن بعد الولادة ارتفع في السنوات القليلة الماضية.

ومن بين 382277 حالة حمل في الدنمارك، استخدمت 1549 أما عقارًا من عائلة (جي.إل.بي-1) في غضون 182 يومًا بعد الولادة.

وأشار التقرير إلى أن معدل الاستخدام ارتفع من أقل من 5 لكل 10 آلاف امرأة بعد الولادة، في العام 2018، إلى 34 لكل 10 آلاف بحلول الربع الثاني من 2022، و173 لكل 10 آلاف في الربع الثاني من 2024.

