رياضة

الجزائر يواجه الإمارات في ربع نهائي كأس العرب

كأس العرب، يلتقي منتخب الجزائر، نظيره منتخب الإمارات، اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

ويسعى منتخب الجزائر لمواصلة مشواره نحو اللقب خاصة أن يدافع عن لقب النسخة الماضية التي أقيمت في قطر 2021 وتوج المنتخب الجزائري.

 

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الجزائر ضد الإمارات مع المغرب الذي حسم مقعده في نصف النهائي بعد فوزه أمام سوريا بهدف نظيف بالدور ربع النهائي.


وكان منتخب الجزائر، نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.


بينما منتخب الإمارات تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.


ويخوض منتخب الجزائر مواجهته المرتقبة اليوم الجمعة أمام الإمارات، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

 

موعد مباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب الإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر على ملعب البيت بالدوحة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام الإمارات

وسوف تذاع مباراة الجزائر والإمارات عبر قناة beIN Sports HD (المفتوحة) وقناة الكأس وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والكويت الرياضية والشارقة الرياضية وعُمان الرياضية ومنصة "شاشا".

الجزائر الإمارات مباراة الجزائر والإمارات مباراة الجزائر ضد الإمارات مباراة الجزائر أمام الإمارات كأس العرب الجزائر ضد الإمارات الجزائر أمام الإمارات كأس العرب 2025 المغرب

