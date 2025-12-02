الصحة تحسم الجدل حول علاقة سرطان الثدي بحبوب منع الحمل

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رصدت وزارة الصحة والسكان تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة  إلى منظمة الصحة العالمية، تزعم أن حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على هرموني الإستروجين والبروجستيرون تُصنَّف كـ«مادة مسرطنة من الدرجة الأولى»، وأن استخدامها يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%.

 

الوسائل الهرمونية المركبة آمنة وفعّالة لمعظم النساء

وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومضللة، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح في دليلها العالمي «تنظيم الأسرة: دليل لمقدمي الخدمات» إصدار 2022 أن الوسائل الهرمونية المركبة آمنة وفعّالة لمعظم النساء، وتعتمد على جرعات منخفضة من هرمونات مشابهة لتلك التي ينتجها الجسم بصورة طبيعية.

وأضافت الوزارة أن أحدث الأدلة العلمية تشير بوضوح إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بشكل عام.

كما أوضحت أن الخلط المثار عبر منصات التواصل يعتمد على تفسير خاطئ لدراسة قديمة تتعلق بتصنيف بعض الهرمونات ضمن مواد قد تحمل مخاطر محتملة عند التعرض لها بجرعات عالية، لكنها لا تخص حبوب منع الحمل أحادية الهرمون (التي تحتوي على بروجستيرون فقط)، مثل حبوب الرضاعة أو الشريحة الهرمونية.

وزير الصحة: توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسئولية وطنية ولن نسمح بأي نقص

وزير الصحة: إنشاء مركز أورام أطفال بقرية سنهور في دمنهور بالبحيرة

وأكدت وزارة الصحة أن وسائل تنظيم الأسرة المتوفرة في مصر تخضع لرقابة صارمة وبروتوكولات عالمية في الأمان والجودة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

