وديا، غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت بثنائية استعدادا لفاركو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

غزل المحلة يستعد لمباريات كأس عاصمة مصر

ويهدف الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال من خلال هذه المباريات الودية إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على الحالة العامة للعناصر الأساسية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للظهور واكتساب المزيد من الخبرات. 

كما سعى الجهاز الفني لغزل المحلة إلى تجربة بعض الجوانب الخططية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المعسكر، قبل الدخول في أجواء المباراة الرسمية المقبلة أمام فاركو.

 

غزل المحلة يودع كأس مصر أمام سموحة 

وخسر غزل المحلة أمام نظيره سموحة بنتيجة 1-3 على ملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 من كأس مصر.

مباراة سموحة وغزل المحلة 

أحرز ثلاثية فريق سموحة كل من بابي بادجي وخالد الغندور وسمير فكري في الدقائق 11 و50 و73

وأحرز هدف غزل المحلة الوحيد أحمد شوشة في الدقيقة 57 من ضربة جزاء احتسبت للفلاحين.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في دور الـ 16 من كأس مصر.

