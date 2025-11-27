الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

مواجهة شرسة بين بتروجت ودجلة في كأس مصر الليلة

بتروجت
بتروجت
كأس مصر، يلتقي فريق بتروجت ووادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في دور الـ 32 بالنسخة رقم 94 لكأس مصر.

مباراة بتروجت ووادي دجلة

تعد تلك المباراة من أقوى وأشرس مواجهات دور الـ 32 في كأس مصر وهو ما يصعب من مهمة الفريقين نحو التأهل لدور الـ16.

ومن المنتظر أن يأتي اللقاء ممتعا ومثيرا وحماسيا من كلا الفريقين.

حكام مباراة بتروجت ووادي دجلة

 

 كانت قرعة كأس مصر شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.


وضمت القرعة 32 فريقا بواقع 21 فريق دوري ممتاز و11 فريق درجة ثانية.

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32


مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات (ملعب القاهرة الدولي).

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلي أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

 

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).


وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

الجريدة الرسمية