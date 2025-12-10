التشكيل الرسمي لمباراة بنفيكا ونابولي في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن فريقا بنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي، تشكيلهما الرسمي للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بنفيكا أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام بنفيكا

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

الدفاع: بيوكما – رحماني – بونجورنو

الوسط: دي لورينزو – ماكتوميناي – إلماس – اوليفيرا

الوسط المهاجم: لانج – نيريس

الهجوم: هوييلاند

موعد مباراة بنفيكا ونابولي

وتنطلق مباراة بنفيكا ونابولي في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا ونابولي

تذاع مواجهة بنفيكا ونابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 7.

ترتيب نابولي وبنفيكا

ويحتل نابولي المركز الـ22 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، وفي المقابل، يحتل بنفكيا المركز الـ 31 برصيد 3 نقاط.

وفي سياق آخر، أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد كيليان مبابي، رغم التقارير العديدة التي أكدت أن مشاركة الدولي الفرنسي ضد مانشستر سيتي صعبة للغاية، بسبب الإصابة، كما يتواجد جود بيلينجهام بجانب أردا جولر في وسط الملعب، في حين يزين خط هجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس.

