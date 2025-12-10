أياكس يكتسح كاراباج أجدام برباعية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
فاز فريق أياكس الهولندي علي نظيره كاراباج أجدام بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أياكس الهولندي يفوز على كاراباج أجدام 

وسجل رباعية أياكس الهولندي في مباراة اليوم كل من: دولبرج في الدقيقة 39 وجلوخ (هدفين) في الدقيقة 79 و90، وانطوان جاي في الدقيقة 82. 

بينما جاء هدفا كاراباج أجدام عن طريق كل من: دوران في الدقيقة 10 وماتيوس سيلفا في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة رفع اياكس رصيده إلى 3 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث والثلاثين، بينما تجمد رصيد كاراباج أجدام عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الواحد والعشرين.

آياكس الهولندي كاراباج أجدام دوري ابطال اوروبا

