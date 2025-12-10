الأربعاء 10 ديسمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، آرسنال يتقدم على كلوب بروج بهدف في الشوط الأول

تقدم آرسنال الإنجليزي على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء الأربعاء، على ملعب يان بريديل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وتقدم أرسنال على كلوب بروج عن طريق لاعبه نوني مادويكي في الدقيقة 25. 

التشكيل آرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - نورجارد - هينكابي - لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي - ميكيل ميرينو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي

ترتيب آرسنال وكلوب بروج

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا  برصيد 15 نقطة، وفي المقابل، يمتلك كلوب بروج في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز السابع والعشرين.

غيابات آرسنال في مباراة اليوم 

يعاني آرسنال من أزمة إصابات قبل مواجهة بروج، حيث يغيب عدد كبير من عناصره الدفاعية، أبرزهم: كريستيان موسكيرا و غابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وريكاردو كالافوري وديكلان رايس ولياندرو تروسارد وماكس داوومان. 

