الأربعاء 10 ديسمبر 2025
رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

آرسنال
آرسنال
أعلن أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، على ملعب يان بريديل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

 

التشكيل آرسنال أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - نورجارد - هينكابي - لويس سكيلي

خط الوسط: مارتين زوبيمندي - ميكيل ميرينو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي

ترتيب آرسنال وكلوب بروج

ويحتل آرسنال المركزالأول في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا  برصيد 15 نقطة، وفي المقابل، يمتلك كلوب بروج في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز السابع والعشرين.

موعد مباراة كلوب بروج وآرسنال

وتقام مباراة كلوب بروج ضد آرسنال اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات آرسنال في مباراة اليوم 

يعاني آرسنال من أزمة إصابات قبل مواجهة بروج، حيث يغيب عدد كبير من عناصره الدفاعية، أبرزهم: كريستيان موسكيراو غابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وريكاردو كالافوري وديكلان رايس ولياندرو تروسارد وماكس داوومان. 

محاضرة فنية من توروب، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة

وديا، غزل المحلة يتعادل مع العبور 1/1 استعدادا لمواجهة فاركو

بعد وداع كأس العرب، 5 أيام راحة لرباعي الأهلي

الأهلي يعلن خضوع كريم فؤاد لفحص طبي غدا

إبراهيم دياباتي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه

مجلس إدارة الأهلي يستعرض الموقف المالي والرؤيـة الشاملة لشركات النادي

في غياب صلاح، ليفربول يخطف فوزا صعبا من إنتر ميلان 0/1 بدوري أبطال أوروبا

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

